Beca Rita Benito Juárez: ¿Qué día de abril hay pago? Esto se sabe sobre el próximo depósito

Si eres beneficiario del programa de Becas Rita Cetina y Benito Juárez y deseas saber la fecha de pago correspondiente al mes de abril de 2026, así como la cantidad exacta que recibirás, esta información es para ti.

En el portal oficial del programa, que es dirigido por la Secretaría del Bienestar, se indica que las becas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 se distribuyen durante 10 de los 12 meses del año. Sin embargo, no se realiza ningún pago de becas en los meses de julio y agosto. En el caso de abril, se estima que el depósito pueda iniciar el primer día hábil del mes, que es el miércoles 1; sin embargo, al ser periodo vacacional de Semana Santa, puede ser que ocurra después, ya sea el lunes 6 o bien hasta el 13, que es el día de regreso a clases en las escuelas.

La página también indica que las fechas de pago pueden ser modificadas debido a causas de fuerza mayor o eventos fortuitos como procesos electorales a nivel local o nacional, por ejemplo. Cuando haya algún ajuste de este tipo, siempre se da a conocer la información a través de las fuentes oficiales del Gobierno de México, por lo que es mejor esperar.

Una vez que los beneficiarios hayan sido notificados en esos medios oficiales sobre la recepción de su beca mediante depósito en una cuenta o tarjeta del Banco del Bienestar, se les depositará el dinero correspondiente al total de los meses que ahí mismo se indique, que por lo regular son dos, excepto cuando hay ajuste.

El primer pago a los beneficiarios en este 2026 se realizó a partir de febrero, cubriendo dos de los diez meses del año pagables, es decir, el bimestre enero-febrero.

¿Cuánto pagan la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez en 2026?

Este año, la Beca Rita Cetina entrega un apoyo bimestral de mil 900 pesos por estudiante de secundaria; en caso de que en una misma familia haya dos o más hijos en este nivel educativo, se pagan 700 adicionales por cada uno de ellos.

Para las familias con alumnos de primaria que hayan ingresado al programa este año, el pago es anual, y se reciben 2 mil 500 pesos de manera anual; si son estudiantes inscritos antes de 2026, ellos reciben un apoyo bimestral de mil 900 pesos cada dos meses, pero el pago en ambos casos es por familia.

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

El bimestre que incluye marzo tiene que ser el mes de pago para la siguiente asignación de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, que será en abril. Se hará el anuncio del depósito a través de los canales ya conocidos, garantizando que cada persona interesada esté completamente al tanto de la disponibilidad de su dinero. Para asegurar que perciban el pago a tiempo y sin problemas, es muy importante que continúen pendientes de los canales oficiales del Gobierno de México.

