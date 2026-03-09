¿Qué es la madre de alacrán? El animal que aterra en época de calor

Existen insectos que representan un verdadero terror para las personas que las encuentran en su camino, pero en muchos casos esta reacción está exagerada porque esos pequeños animales no representan un peligro real para los seres humanos. Tal es el caso de la llamada “madre de alacrán” del que aquí te contamos:

Su aspecto es terrorífico, una combinación entre araña y alacrán, pero en realidad no es ni uno ni otro; aunque el temor que generan en quienes tienen un encuentro con ella es mucho. Se trata de la "madre de alacrán", que es un solífugo, un pequeño insecto que puede encontrarse en casa, pero que no es tan peligroso como parece.

De acuerdo a información de Ciencia UNAM, las "madres de alacrán" (Solifugae) "son de hábitos nocturnos, depredadores voraces que se alimentan de artrópodos y pequeños vertebrados. Construyen galerías en el sustrato y, durante parte de su ciclo de vida, permanecen enterrados . No son venenosos y también se conocen como 'matavenados', 'arañas sol' o 'arañas camello'" .

Las "madres de alacrán" son carnívoras, pero como ya se mencionó, no tienen veneno, aunque eso no significa que no te ataquen ; son animales agresivos y se alimentan de insectos, arañas, escorpiones e incluso de pequeños reptiles y algunos muestran comportamientos de canibalismo.

Aparecen en temporada de calor

En México, como en varias partes del mundo, están presentes en regiones tropicales y en los ecosistemas desérticos y semidesérticos , estando su actividad confinada a los períodos de temperaturas cálidas , por lo que su distribución se correlaciona con las fronteras de las zonas áridas y semiáridas.

Según especialistas, sobre estos pequeños insectos su historia natural es poco conocida, ya que son pocas las especies sobre las que se ha investigado su comportamiento predador, reproductor o ciclo de vida.

Se sabe que, aunque son de hábitos nocturnos, algunas especies sí tienen actividad durante el día. Además, durante el invierno permanecen en su madriguera, pero durante los meses de mayo a noviembre se pueden observar en la superficie; se ven más durante junio y julio, porque es la época en la que se aparean . No se sabe cuánto tiempo duran vivos.

Miden de 4 a 6 centímetros de longitud, su color es café amarillento, tienen cuatro pares de patas y un par más que son pedipalpos, que utilizan como órgano táctil.

Por su aspecto, la gente confunde a las "madres de alacrán" con arañas, pero no son peligrosas, aunque sí pueden ocasionar algún daño. Lo mejor es no molestarlas.

