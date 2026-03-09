¿Alacranes no pican a corajudos? La verdad del mito en México

Con la llegada del calor también llega la recurrencia de la aparición de alacranes y es más posible un encuentro con este pequeño arácnido, algo que no debe tomarse a la ligera, porque puede convertirse en algo potencialmente peligroso ante una picadura y, en este sentido, es interesante recuperar la información más relevante sobre estos animales y despejar mitos que los rodean, como aquel que afirma que su veneno no afecta a las personas corajudas.

El alacrán es un arácnido objeto de muchas leyendas que se han formado en torno a la toxicidad de su veneno . De acuerdo a investigaciones, de las 289 especies que habitan en México, únicamente 14 son tóxicas y su peligrosidad no depende ni de su tamaño ni de su color .

¿Los alacranes no afectan a los corajudos?

Un mito común que existe en México es que a las personas enojonas o corajudas, como también se les llama, no les provoca ningún efecto el veneno de un alacrán. Esto, desde luego, es falso y podría ser muy peligroso .

Laura Valdez, académica de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, explicó que una persona no tenga síntomas ante la picadura de un alacrán es más bien porque "el alacrán inoculó el veneno en otra parte antes de picar a una persona, o le picó en el pie y el veneno se quedó en el calcetín" .

Este y otros mitos son los que han provocado que el alacrán sea más temido entre la población, por lo que se cree que podría hacer que, en realidad, por lo que hace.

Especialistas han señalado con insistencia que no todas las especies de alacranes son venenosas o potencialmente peligrosas para el ser humano. Como también que el arácnido no ataca a los humanos de forma arbitraria, sino únicamente cuando se siente acorralado o atacado. Por lo que, si no es molestado, no causará daño. Desde luego, hay que prevenir los descuidos .

La investigadora Valdez compartió "que el veneno contiene una mezcla de proteínas y neurotoxinas que tienen afinidad con el sistema nervioso, se unen a este, suben por el sistema periférico y llegan al nervioso central, provocando una disrupción en la comunicación intercelular que podrían generar parálisis o asfixia".

El alacrán aparece en temporada de calor, como la que ya se comienza a sentir por gran parte del país, y no andan en pareja, como también se suele creer; únicamente se juntan cuando necesitan aparecerse . De hecho, después de hacerlo, el macho debe escapar porque la hembra podría comérselo.

