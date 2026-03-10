Alerta en 10 estados: Aquí habita el alacrán más letal de México

En la temporada de calor, los encuentros con alacranes en México son más comunes, pero no todos son peligrosos. Aunque existe un ejemplar que sí debe tenerse presente porque es especialmente venenoso.

Los alacranes son animales que tienen millones de años habitando el planeta y su éxito como especie radica justamente en su capacidad para adaptarse y desarrollar mecanismos para capturar sus presas y sobrevivir.

México, por su parte, presenta las condiciones climáticas perfectas para que habiten y se calcula que en el país se encuentran 221 especies distintas, pero no todas son peligrosas para los humanos . Según especialistas, sólo una de sus familias en realidad se vuelve un problema real para las personas en el país .

Los alacranes más peligrosos de México

De acuerdo al especialista Lourival Domingos, en su trabajo "El alacrán y su piquete", en México existen ocho especies que son peligrosas y se localizan principalmente en la vertiente del Océano Pacífico .

Los estados más afectados por los alacranes peligrosos son:

Jalisco Morelos Guerrero Nayarit Guanajuato Michoacán Puebla Durango Oaxaca Estado de México

Por otro lado, en los estados de la República Mexicana que colindan con el Golfo de México, los alacranes no son peligrosos para los humanos , como tampoco en la Ciudad de México, excepto en los "mercados públicos donde, por accidente e inadvertidamente, pudieran haber recibido animales transportados entre las frutas y verduras provenientes de zonas que tienen animales peligrosos", señala el investigador.

Domingos, además, asegura que el alacrán de Nayarit, de color oscuro y medio rojizo, "es el que tiene la ponzoña más potente de todos los alacranes de México; se llama Centruroides noxius" .

Síntomas del piquete de alacrán peligroso

Dolor intenso

Irritabilidad

Dolor en el cuerpo

Sensación de cuerpo extraño en la garganta

Escurrimiento nasal o lagrimeo

Fiebre

Cambios en la frecuencia del latido cardiaco

Dificultad para respirar

Náuseas

Vómitos

Diarrea

En los casos muy graves, convulsiones, edema pulmonar o paro cardiaco

