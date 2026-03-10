La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida del último trabajador que quedó atrapado tras el colapso de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

"Continuamos trabajando para lograr el rescate del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Lamentablemente, tenemos la confirmación de que fuera hallado sin vida” , publicó en X.

Cerca de las 14:00 horas del día de ayer se reportó el desplome de tres pisos del inmueble que se encuentra en proceso de demolición por daños de los sismos de 1985 y 2017, catalogado como de alto riesgo, ubicado en el número 150 de la Calzada San Antonio Abad.

Te puede interesar: Sheinbaum descarta alza en gasolina pese a guerra en Irán

De acuerdo con las autoridades, decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el inmueble y sus alrededores al momento del derrumbe, por el que 57 personas fueron evacuadas.

El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, como el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, personal de Protección Civil, policías y del ERUM, así como miembros de la Secretaría de Marina (Semar).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó anoche que cuatro trabajadores habían quedado atrapados tras el derrumbe, de los cuales, uno fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para su atención.

Con el hallazgo del último trabajador, suman tres personas encontradas sin vida tras los trabajos de rescate.

Con información de SUN y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB