Nuevos hallazgos siguen mostrando la operación al interior del Cártel Nueva Generación (CNG) y el proceder de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Hoy se conoce sobre un mapa que revela una estrategia para controlar territorios que no controlaba. Estos son los detalles:

Un mapa encontrado por El Universal en el último refugio de "El Mencho" o “Señor de los Gallos” apunta a que el extinto capo dirigía una estrategia para controlar la Sierra-Costa de Michoacán, una región clave para el trasiego de drogas y precursores químicos que colinda con Colima y Jalisco .

Se trata de un plano impreso en manta de los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Aquila, los cuales forman parte de este corredor que el Cártel Nueva Generación no ha podido dominar y que se disputa con los llamados Cárteles Unidos , surgidos de la alianza entre Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", líder del Cártel de Tepalcatepec; el extemplario Fernando Cruz Mendoza, "El Tena", y Enrique Barragán Chávez, "El Güicho" o "El R-5".

La información contenida sugiere que, con este mapa, Oseguera Cervantes y sus operadores de confianza planeaban incursiones, establecían bases operativas y registraban el avance de sus células de sicarios en dicha zona —que es rica en minerales y producción agrícola y ganadera.

Pueblos, carreteras y brechas están marcados en la manta con colores, números y siglas que dan cuenta de que "El Mencho" seguía paso a paso una estrategia para hacerse del control territorial de la preciada región que ha sido históricamente controlada por grupos criminales como el Cártel del Milenio, “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”.

En color azul están señalados Huitzontla, Villa Victoria, Tehuantepec, La Nogalera, Los Ojos, Agua Colorada, San Ignacio de Alcalá (Zapote) y Huihuitlán, como las bases operativas del cártel en el municipio de Chinicuila, asediado desde hace años por este grupo criminal.

Aparece Abraham Jesús Amador Cano, "El Yogur"

De manera particular se destaca Huitzontla, una comunidad de origen nahua, como la base principal de la organización delincuencial, desde donde Abraham Jesús Amador Cano, "El Yogur", jefe regional del Cártel Nueva Generación en la zona limítrofe de Michoacán, Jalisco y Colima, ejecuta las operaciones de expansión acordadas hacia comunidades de Coahuayana y Aquila, con apoyo de células asentadas en Colima.

Este personaje aparece en la nómina de "El Mencho" y encabeza a “Los Indestructibles”, un grupo integrado por mexicanos y exmilitares colombianos con conocimiento en el manejo de armamento de alto poder y tácticas de guerra, que lanza ataques con drones cargados con explosivos y siembra artefactos explosivos sobre comunidades de la Sierra-Costa .

Tras evadir —el año pasado— un operativo de la Marina Armada en Huitzontla, donde cuenta con una base social y logística que le permite moverse por la región, "El Yogur" se replegó en los territorios que controla y reforzó la colocación de explosivos improvisados tipo mina en las brechas de acceso a la comunidad indígena, de acuerdo con reportes federales.

Hasta el año pasado mantenía una alianza con César Morfín Morfín, alias "Primito" o "Metro 300", jefe de la célula delictiva Los Metros del Cártel del Golfo, para ampliar la presencia del Cártel Nueva Generación en rutas y cruces fronterizos de Tamaulipas con la Unión Americana.

Círculos rojos

En círculos rojos vienen marcados los pueblos y comunidades que el Cártel Nueva Generación no domina, como Santa María Ostula y Maquili, en Aquila, al igual que Palos Marías y Santa María Miramar, en Coahuayana, donde las cuatro letras han emprendido feroces ofensivas contra la policía comunitaria y autodefensas, presuntamente ligadas a los Cárteles Unidos, que les impiden avanzar por la costa michoacana.

De acuerdo con autoridades federales, "El Mencho" llevaba más de una década disputándose la Sierra-Costa michoacana con Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", líder de los Cárteles Unidos, y sus socios Héctor Zepeda Navarrete, "El Comandante Teto", y el extemplario Fernando Cruz Mendoza, "El Tena ".

Apenas en diciembre de 2025, una célula del Cártel Nueva Generación procedente de Colima detonó un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, encabezada por "El Comandante Teto", con saldo de seis policías muertos y varios heridos.

Esta guerra ha provocado el desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades de Santa María Ostula, Maquili, Coire, Palos Marías, El Órgano, Santa María Miramar, así como de Chinicuila, sedes de cruentos enfrentamientos y disputas territoriales.

Al momento, el cártel del extinto capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", ha extendido sus dominios en Coalcomán, Aguililla y Chinicuila; no así en Aquila y Coahuayana , considerada la joya de la corona de la Sierra-Costa de Michoacán, cuya conectividad con la costa del Pacífico, Colima y la Tierra Caliente michoacana lo vuelve un corredor estratégico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA