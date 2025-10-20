Niurka despotrica contra Belinda por haber demandado a Lupillo Rivera

Niurka Marcos volvió a causar polémica al dar su punto de vista sobre el conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera, luego de que la cantante decidiera emprender acciones legales contra el intérprete por violencia mediática y digital. Para la vedette cubana, la decisión de la también actriz no fue la más adecuada, y así lo expresó durante un encuentro con reporteros este fin de semana.

Durante su charla con los medios, entre ellos el programa Venga la Alegría, Niurka fue cuestionada sobre la reciente resolución judicial a favor de Belinda y sobre la contrademanda que interpuso Lupillo Rivera en respuesta a las acusaciones. Fiel a su estilo directo, la llamada “Mujer Escándalo” no se guardó su opinión.

“Si no quiere que hable, que le haga firmar una carta de confidencialidad antes de cog**selo”, declaró la artista ante las cámaras, refiriéndose a la forma en que Belinda podría evitar este tipo de controversias en el futuro.

Niurka apoya a Lupillo Rivera

La también actriz señaló que Lupillo Rivera tiene derecho a hablar sobre su experiencia personal, especialmente luego de que el cantante diera detalles sobre su presunta relación con Belinda, tema que ambos habían mantenido en secreto desde que coincidieron en La Voz México en 2019.

“Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia y tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista, pues”, expresó Niurka, defendiendo la postura del hermano de Jenni Rivera.

Además, consideró que este tipo de chismes o revelaciones son inevitables cuando una figura pública comparte su vida sentimental con otra, por lo que demandar a alguien por hablar de su pasado amoroso le parece exagerado.

Una demanda que, según Niurka, trae “mala energía”

Al referirse directamente a la denuncia que Belinda interpuso en contra de Lupillo Rivera, la vedette aseguró que involucrarse en procesos legales genera una energía negativa, de acuerdo con sus creencias religiosas.

“Entrar en cuestiones de demanda, en mi religión se dice que es un osorbo; en nuestro lenguaje común es como una mala vibra, una mala energía”, comentó.

El conflicto entre Belinda y Lupillo Rivera

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en 2019, cuando ambos fueron coaches en el reality La Voz México. Aunque nunca confirmaron públicamente un noviazgo, los rumores fueron constantes debido a su cercanía y a que el cantante se tatuó el rostro de la artista en uno de sus brazos.

Se especuló que su relación habría durado entre seis y ocho meses, aunque recientemente el intérprete de Sufriendo a solas aseguró en un audio filtrado que “nunca fueron pareja”. Sin embargo, en su libro Tragos Amargos, publicado en septiembre de 2025, Lupillo afirmó lo contrario e incluso insinuó que Belinda le fue infiel.

Ese mismo mes se filtró un video donde ambos aparecen bailando juntos, lo que muchos consideraron como una prueba más del romance. Días después, el propio Rivera declaró haber perdido un teléfono celular con material que podría comprometer a la cantante.

El 2 de octubre de 2025, el despacho Maceo, Torres & Asociados informó que Belinda presentó una denuncia formal contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática, en el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Posteriormente, la Fiscalía otorgó medidas de protección a favor de la intérprete, ordenando a Rivera eliminar de sus redes sociales todo contenido que pudiera afectarla. Sin embargo, el cantante respondió con una contrademanda, argumentando falsedad y difamación.

En un comunicado, Alonso Bceiro, abogado de Lupillo, explicó que la acción busca “aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”.

