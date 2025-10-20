Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo llega el próximo pago?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a estudiantes de nivel superior inscritos en instituciones públicas. Su principal objetivo es fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción educativa en contextos de alta marginación.

Cada año, el programa entrega un depósito bimestral de 5,800 pesos directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar durante 10 de los 12 meses del año, exceptuando julio y agosto debido al periodo vacacional. Sin embargo, este ciclo escolar 2025–2026 presenta un ligero ajuste en la dispersión de este apoyo, que a continuación detallamos.

¿Cuándo llega el próximo pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

A través de sus redes sociales, el titular de la Coordinación Nacional de Becas, Julio León, informó a los beneficiarios y beneficiarias de continuidad de la beca que el calendario de pagos ya está disponible para su consulta. Asimismo, recordó que el primer pago del programa corresponde al bimestre septiembre-octubre.

Según la información oficial, el cambio consiste en que, por única ocasión, el pago del primer bimestre se realizará en un solo día, el próximo miércoles 29 de octubre de 2025.

Para consultar el estado de tu beca, verificar si eres beneficiario o conocer los detalles específicos de tu pago, puedes ingresar al portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez.

Criterios y requisitos para recibir la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para ser beneficiario, el estudiante debe estar inscrito en modalidad escolarizada en una institución prioritaria o susceptible de atención; en las escuelas susceptibles, se requiere además cumplir alguna de estas condiciones: haber concluido primaria o secundaria en una escuela prioritaria, tener bajos ingresos y no superar los 29 años, también es indispensable no recibir otra beca federal para el mismo fin.

La Coordinación Nacional de Becas clasifica las instituciones de la siguiente manera:

Escuelas prioritarias: incluyen universidades interculturales, normales indígenas, universidades para el Bienestar Benito Juárez, universidades de la Salud (CDMX y Puebla), y universidades de lenguas indígenas, así como aquellas ubicadas en localidades prioritarias. Los estudiantes de estas escuelas no requieren cumplir criterios de edad ni ingresos.

Escuelas susceptibles de atención: los estudiantes de estas instituciones son priorizados según su situación personal, considerando si fueron becarios previamente, concluyeron estudios básicos en escuelas prioritarias, pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas, son víctimas de algún delito, o cumplen un estudio de ingreso mensual per cápita. Este cálculo de ingresos se realiza solo en la primera solicitud y no necesita repetirse mientras se mantengan los demás requisitos.

Por último, es importante recordar que del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro para la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, si realizaste tu solicitud, es necesario que te mantengas al pendiente de los resultados que se publicarán en la página del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en los próximos días.

