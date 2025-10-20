Amazon AWS desata ola de memes tras su caída global

La mañana de este lunes, el sistema de Amazon Web Services (AWS) presentó una caída que interrumpió todos sus servicios durante un par de horas, afectando drásticamente a miles de usuarios y compañías en todo el mundo.

Te puede interesar: Cartelera completa de conciertos en Guadalajara del 20 al 26 de octubre

De acuerdo con los reportes de varios internautas, plataformas como Netflix, Roblox, Totalplay, Mercado Libre, Microsoft y muchos otros sitios afiliados sufrieron fallas tanto en sus aplicaciones como en sus páginas web, lo que impidió que numerosos usuarios pudieran acceder a sus cuentas , utilizar los servicios o incluso revisar sus operaciones bancarias.

Tras la falla, la compañía emitió rápidamente un comunicado lamentando las molestias e informando que el sistema sería restablecido a la brevedad; sin embargo, el problema persistió durante un par de horas.

Ante esta situación, el internet no tardó en reaccionar. Aunque la caída se registró alrededor de las 2:00 a.m. (hora de México) , los usuarios afectados acudieron enseguida a sus redes sociales para reportar el problema y, como es costumbre, burlarse del incidente con memes, comentarios e imágenes ingeniosas.

En cuestión de minutos, la tendencia “Caída de Amazon” alcanzó gran popularidad en distintos medios y redes sociales, gracias a las denuncias, pero sobre todo a los creativos memes que los internautas compartieron para “conmemorar” el suceso.

También puedes leer: Cines de CDMX donde se estrenará Frankenstein de Guillermo del Toro este 23 de octubre

Durante el día, la red social X (antes Twitter) se llenó de publicaciones y contenido humorístico sobre la falla de AWS. A continuación, te mostramos algunos de los mejores para que disfrutes un momento de risas y diversión.

Mientras tanto en las oficinas de Amazon tras la caída de Amazon Web Services (AWS): pic.twitter.com/7hrlgZJxW5— Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) October 20, 2025

El ingeniero informático de Amazon intentando arreglar la caída de Amazon Web Services. pic.twitter.com/dATd81Z908— Roberto Martín (@robbhaifisch) October 20, 2025

Se cayó Amazon Web Services y tiene medio Internet caído entre ellos Nequi, Bancolombia, Daviplata y Davivienda



Mientras tanto el ingeniero de sistemas en Amazon viendo que cable movió que jodió medio Internet a nivel mundial. pic.twitter.com/Pspi9DAigT— Mr. Peri (@ElMisterPeri) October 20, 2025

Cuando la caída de Amazon Services sea una jugarreta para que hoy no se pueda emitir OT y no puedan cantar la grupal con Leire pic.twitter.com/UMxhvJxPiH— Pablo (@PabloLovg) October 20, 2025

Los que siempre llevamos efectivo ante los datáfonos fritos por la caída mundial de la nube de Amazon... ��. pic.twitter.com/ekKLC4d88F— The Yummy Bull (@yummybull) October 20, 2025

Yo intentando comprar algo de urgencia en Amazon y está más caído que el imperio romano en el año 400 pic.twitter.com/bkWcSec6Vi— �� Gonzalo Butteler �� (@TololocheHero) October 20, 2025

Se ha caído Amazon y si sigue así no se puede llevar a cabo la gala y si no se lleva a cabo la gala ninguna sale expulsada pic.twitter.com/vFct6Qyb2U— Eloy.wav⸆⸉❤️�� (@Eloytru) October 20, 2025

Este fue el mejor meme de la falla de AWS de hoy: https://t.co/tsloiuho2J— Humberto Ulloa (@humbertomulloa) October 20, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP