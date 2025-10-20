Amazon AWS desata ola de memes tras su caída global

La mañana de este lunes, el sistema de Amazon Web Services (AWS) presentó una caída que interrumpió todos sus servicios durante un par de horas, afectando drásticamente a miles de usuarios y compañías en todo el mundo.De acuerdo con los reportes de varios internautas, plataformas como Netflix, Roblox, Totalplay, Mercado Libre, Microsoft y muchos otros sitios afiliados sufrieron fallas tanto en sus aplicaciones como en sus páginas web, lo que impidió que numerosos usuarios pudieran acceder a sus cuentas, utilizar los servicios o incluso revisar sus operaciones bancarias.Tras la falla, la compañía emitió rápidamente un comunicado lamentando las molestias e informando que el sistema sería restablecido a la brevedad; sin embargo, el problema persistió durante un par de horas.Ante esta situación, el internet no tardó en reaccionar. Aunque la caída se registró alrededor de las 2:00 a.m. (hora de México), los usuarios afectados acudieron enseguida a sus redes sociales para reportar el problema y, como es costumbre, burlarse del incidente con memes, comentarios e imágenes ingeniosas.En cuestión de minutos, la tendencia “Caída de Amazon” alcanzó gran popularidad en distintos medios y redes sociales, gracias a las denuncias, pero sobre todo a los creativos memes que los internautas compartieron para “conmemorar” el suceso.Durante el día, la red social X (antes Twitter) se llenó de publicaciones y contenido humorístico sobre la falla de AWS. A continuación, te mostramos algunos de los mejores para que disfrutes un momento de risas y diversión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP