Amazon AWS desata ola de memes tras su caída global

Usuarios afectados por la caída de Amazon inundaron redes sociales con quejas, memes y comentarios divertidos sobre la inesperada falla del sistema

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La caída provocó diversas reacciones, mientras unos expresaron su molestia por los servicios fallidos, otros llenaron redes con bromas y memes creativos. ESPECIAL

La mañana de este lunes, el sistema de Amazon Web Services (AWS) presentó una caída que interrumpió todos sus servicios durante un par de horas, afectando drásticamente a miles de usuarios y compañías en todo el mundo.

De acuerdo con los reportes de varios internautas, plataformas como Netflix, Roblox, Totalplay, Mercado Libre, Microsoft y muchos otros sitios afiliados sufrieron fallas tanto en sus aplicaciones como en sus páginas web, lo que impidió que numerosos usuarios pudieran acceder a sus cuentas, utilizar los servicios o incluso revisar sus operaciones bancarias.

Tras la falla, la compañía emitió rápidamente un comunicado lamentando las molestias e informando que el sistema sería restablecido a la brevedad; sin embargo, el problema persistió durante un par de horas.

Ante esta situación, el internet no tardó en reaccionar. Aunque la caída se registró alrededor de las 2:00 a.m. (hora de México), los usuarios afectados acudieron enseguida a sus redes sociales para reportar el problema y, como es costumbre, burlarse del incidente con memes, comentarios e imágenes ingeniosas.

En cuestión de minutos, la tendencia “Caída de Amazon” alcanzó gran popularidad en distintos medios y redes sociales, gracias a las denuncias, pero sobre todo a los creativos memes que los internautas compartieron para “conmemorar” el suceso.

Durante el día, la red social X (antes Twitter) se llenó de publicaciones y contenido humorístico sobre la falla de AWS. A continuación, te mostramos algunos de los mejores para que disfrutes un momento de risas y diversión.

     
     
     
     
     
     
     
     

