Rubén Rocha niega investigaciones contra empresas de Salinas Pliego

El gobernador Rubén Rocha Moya desmintió que existan investigaciones en curso contra las empresas del Grupo Salinas en Sinaloa, y descartó por completo que haya señalamientos relacionados con el estadio de futbol que alberga al equipo Mazatlán F.C., uno de los principales atractivos deportivos del puerto y que cuenta con un sólido respaldo de la afición local y visitantes.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal respondió a las declaraciones emitidas previamente por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró haber recibido información sobre presuntas instrucciones gubernamentales para investigar sus empresas, e incluso, intentar fabricar acusaciones en su contra.

En su publicación, Rocha Moya reiteró que en Sinaloa se garantiza un entorno propicio para la inversión, tanto nacional como extranjera, ofreciendo a los empresarios seguridad jurídica y respeto a sus derechos, elementos que —afirmó— son fundamentales para el crecimiento económico y el fortalecimiento del estado de derecho.

El mensaje también sirvió para fijar una postura institucional ante las declaraciones del dueño de TV Azteca y del Mazatlán F.C., quien expresó su preocupación por supuestos intentos desde el gobierno estatal de obstaculizar la operación de su equipo de futbol, así como la concesión del estadio, tramitada durante la administración anterior.

Salinas Pliego argumentó que el equipo representa una fuente importante de beneficios para Sinaloa, al generar visibilidad positiva, derrama económica y atracción turística, por lo que cuestionó el sentido de un eventual intento por marginar al club, especialmente en un contexto complicado para la entidad en materia de seguridad.

La administración estatal, por su parte, ha reiterado su disposición de mantener un clima de respeto y legalidad para todas las inversiones, independientemente del grupo empresarial al que pertenezcan.

