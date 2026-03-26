La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de las llamadas "pensiones doradas", las prestaciones económicas destinadas a proteger a los exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) al llegar a la edad de retiro, las cuales cuestan, hasta hoy, millones de pesos del presupuesto público , según lo ha revelado la Presidenta Claudia Sheinbaum en "La Mañanera".

Ante esta eliminación y modificación de las millonarias pensiones, jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza se manifiestan desde el pasado lunes afuera de la Cámara de Diputados . Exigen que se dé marcha atrás a la denominada reforma de "pensiones doradas".

Motivados por su inconformidad, derribaron vallas y golpearon con sartenes al personal de resguardo que intentó contenerlos.

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La molestia de los jubilados con "pensiones doradas"

Los exempleados de gobierno rechazan el proyecto de la Jefa del Ejecutivo que pone tope a las pensiones, bajo el argumento de que se deben mantener las leyes vigentes al momento de que ellos se jubilaron .

"No vamos a permitir que pisen nuestros derechos: todos somos trabajadores honestos que dedicamos nuestra vida al sector público y que ahora vivimos de las pensiones que nos ganamos durante años de sudor y trabajo duro", puntualizó Rodrigo Gómez, exempleado de Pemex.

Tras la intervención, personal de resguardo cerró las puertas principales de acceso a la cámara baja y, posteriormente, fue atendido por personal médico debido a lesiones que presentó en la cabeza.

En un diálogo que lograron mantener con las y los diputados, se les informó que la reforma no será modificada, por lo que se han negado a retirarse del lugar .

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Se eliminan las "pensiones doradas"

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 458 votos a favor , reformar el artículo 127 constitucional para eliminar las "pensiones doradas".

El dictamen avalado establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal en turno, es decir, alrededor de 70 mil pesos .

También dispone que la reforma será retroactiva y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.

La diputada Margarita Zavala (PAN) presentó una moción suspensiva por considerar que la reforma viola el principio de retroactividad y elimina derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, la solicitud fue desechada por la mayoría.

Conoce las "pensiones doradas" que paga el presupuesto público

Raquel Buenrostro Sánchez, la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de la actual Administración, expuso información relacionada con las y los pensionados de organismos públicos.

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Luz y Fuerza del Centro de Liquidación

De 14 mil 73 extrabajadores, 67 % reciben pensión que va de 100 mil a un millón de pesos.

Se les subsidia el ISR por parte del Gobierno de México, por 2 mil 367 millones de pesos.

Las pensiones se pagan desde hace más de 16 años, incluso antes de su liquidación.

3 mil 54 tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

Pemex

Cuenta con un padrón de 22 mil 316 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos.

544 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

Las y los pensionados de la empresa productiva del Estado reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

CFE

Cuenta con un padrón de 54 mil 8 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 40 mil 95 millones de pesos.

2 mil 199 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

8 mil 157 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos.

Nafin

Cuenta con un padrón de mil 449 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 643 millones de pesos.

Nueve pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

97 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos.

Banobras

Cuenta con un padrón de mil 521 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de mil 29 millones de pesos.

19 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

142 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos.

Bancomext

Cuenta con un padrón de 966 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 766 millones de pesos.

22 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta.

83 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos.

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