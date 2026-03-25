En días recientes, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha dado a conocer desde sus redes sociales que el proyecto ferroviario de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que conectará la capital mexicana con Guadalajara, tiene avances importantes en su planificación . Te compartimos el trazo inicial de las vías del tren y también las últimas declaraciones de las autoridades a cargo de este diseño.

El tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara está previsto con una extensión de más de 580 kilómetros, que conformarán la ruta que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara. Al momento, se prevé que la locomotora pase por al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México .

Trazo inicial del proyecto ferroviario de la Presidenta Claudia Sheinbaum. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Agua Azul, la zona clave de la estación en Guadalajara

El pasado martes, Pablo Lemus declaró que la zona del parque Agua Azul, en las inmediaciones del centro de la capital jalisciense, es donde se encontrará la estación principal en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) del proyecto federal que persigue el objetivo de recuperar los trenes de pasajeros en el país, planteado por la Presidenta Sheinbaum.

Lemus dijo que este punto concentrará la llegada del sistema en la ciudad y se integrará a su vez con la nueva Línea 5 del transporte público, proveniente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y que se prevé entre en operaciones en mayo próximo.

"Esto ya va a estar funcionando también en la última semana de mayo; sin embargo, todavía no va a estar confinado este segundo sistema. ¿Por qué no? Porque tenemos que esperar las obras del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. Cuando se confinen esas obras, confinamos nosotros, pero ya se va a poder tomar a partir de la última semana de mayo cualquiera de estos dos sistemas", declaró.

El proyecto en Jalisco

El pasado 13 de marzo, Pablo Lemus sostuvo una reunión con las y los presidentes municipales de las localidades de Jalisco por donde podría pasar el tren México-Guadalajara.

Los municipios por donde podría pasar el tren México-Guadalajara serían los siguientes, según la publicación de esa jornada:

Lagos de Moreno

San Juan de los Lagos

Jalostotitlán

Valle de Guadalupe

Tequila

Tepatitlán

Acatic

Zapotlanejo

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

San Diego de Alejandría

Arandas

San Ignacio Cerro Gordo

Juanacatlán

El Salto

Tlaquepaque

El gobernador de Jalisco confirmó que en su gabinete se encontrarán " analizando las alternativas para que esta obra estratégica de nuestro estado se realice de la mejor forma posible ".

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