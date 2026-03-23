El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana. Así es como quedarán las restricciones del 23 al 29 de marzo de 2026.Esta medida limita la circulación vehicular de acuerdo con el color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma, por lo que es importante que los conductores verifiquen el día en que deben suspender su tránsito.El horario de aplicación se mantiene de las 05:00 a las 22:00 horas.Durante esta semana, el calendario del programa Hoy No Circula queda de la siguiente manera: **Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o noEl programa se aplica en:Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales.Cuando esto ocurre, se aplica el Doble Hoy No Circula, lo que significa que dos engomados dejan de circular por día en lugar de uno.Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.Los conductores de la ZMVM saben que si incumplen con el programa Hoy No Circula, pueden recibir una sanción económica o multa de 20 a 30 UMAs, equivalente aproximadamente a 2 mil 250 y hasta 3 mil 500 pesos en 2026.Las multas son aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semoi). Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF