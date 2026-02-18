Miércoles, 18 de Febrero 2026

Estas son las millonarias pensiones de jubilados de empresas paraestatales de México

Sheinbaum expuso las millonarias pensiones que funcionarios de confianza ganan en la actualidad tras su jubilación; buscarán recortarlas a la mitad del salario del Ejecutivo en turno

Entre los organismos que fueron presentados que cuentan con millonarios jubilados se encuentran CFE, Pemex, Nafin y Banobras. EL INFORMADOR / SUN / ARCHIVO

Raquel Buenrostro Sánchez, la titular de la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, de la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó —por no decir expuso— información relacionada con las y los pensionados de organismos públicos que reciben exorbitantes cantidades de dinero por haber ofrecido sus servicios profesionales a la federación durante periodos pasados.

Entre los organismos que fueron presentados que cuentan con millonarios jubilados se encuentran:

Luz y Fuerza del Centro de Liquidación

  • 14 mil 73 trabajadores 
  • 67 % reciben pensión que va de 100 mil a un millón de pesos 
  • Se les subsidia el ISR por parte del Gobierno de México, por 2 mil 367 millones de pesos
  • Las pensiones se pagan desde hace más de 16 años, incluso antes de su liquidación
  • 3 mil 54 tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta

Petróleos Mexicanos (Pemex)

  • Pemex cuenta con un padrón de 22 mil 316 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos
  • 544 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta
  • Las y los pensionados de la empresa productiva del Estado reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional
 Pensionados Pemex. YT / Claudia Sheinbaum Pardo
Comisión Federal de Electricidad (CFE)

  • CFE cuenta con un padrón de 54 mil 8 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 40 mil 95 millones de pesos
  • 2 mil 199 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta8 mil 157 
  • pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos
Pensionados CFE. YT / Claudia Sheinbaum Pardo 
Nacional Financiera (Nafin)

  • Nafin cuenta con un padrón de mil 449 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 643 millones de pesos
  • Nueve pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta97 pensionados y 
  • pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos
Pensionados Nafin. YT / Claudia Sheinbaum Pardo  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

  • Banobras cuenta con un padrón de mil 521 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de mil 29 millones de pesos
  • 19 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta
  • 142 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos
 Pensionados Banobras. YT / Claudia Sheinbaum Pardo 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

  • Bancomext cuenta con un padrón de 966 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 766 millones de pesos
  • 22 pensionados tienen una jubilación superior al sueldo actual de la Presidenta
  • 83 pensionados y pensionadas superan el monto de la pensión más alta del IMSS, de 89 mil 685 pesos
 Pensionados Bancomext. YT / Claudia Sheinbaum Pardo 
Iniciativa de reforma plantea recortar pensiones a la mitad de lo que gana el Ejecutivo: Sheinbaum

La Presidenta, tras exponer estos datos desde Palacio Nacional este 18 de febrero, aseguró que se busca una reforma constitucional para recortar las pensiones de exfuncionarios jubilados y que el pueblo de México ya no pague, desde los impuestos, aquellas millonarias cifras.

"Hay una persona de Luz y Fuerza que hoy recibe un millón de pesos mensuales de pensión, por haber sido durante algunos años, alto mando de Luz y Fuerza del Centro. [...] No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. [...] Hay reforma constitucional para que la pensión sea la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal. Lo que ganaron antes, ya no se les puede mover, pero lo que se da ahora, ya no puede seguir", aseveró la Mandataria.

Asimismo, la Jefa del ejecutivo aseguró que esta reforma hará modificaciones a las y los pagos de jubilados que desempeñaron un alto rango, de confianza, dentro de las paraestatales; no se tocarán las pensiones de las y los extrabajadores que tuvieron contratos colectivos.

"No estamos hablando de trabajadores con salario base, sino de los altos mandos. [...] No se tocará a trabajadores con contratos colectivos. Hablamos de trabajadores de confianza que hasta la fecha con recursos públicos les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones", dijo.

