Raquel Buenrostro Sánchez, la titular de la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, de la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó —por no decir expuso— información relacionada con las y los pensionados de organismos públicos que reciben exorbitantes cantidades de dinero por haber ofrecido sus servicios profesionales a la federación durante periodos pasados.Entre los organismos que fueron presentados que cuentan con millonarios jubilados se encuentran: La Presidenta, tras exponer estos datos desde Palacio Nacional este 18 de febrero, aseguró que se busca una reforma constitucional para recortar las pensiones de exfuncionarios jubilados y que el pueblo de México ya no pague, desde los impuestos, aquellas millonarias cifras."Hay una persona de Luz y Fuerza que hoy recibe un millón de pesos mensuales de pensión, por haber sido durante algunos años, alto mando de Luz y Fuerza del Centro. [...] No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. [...] Hay reforma constitucional para que la pensión sea la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal. Lo que ganaron antes, ya no se les puede mover, pero lo que se da ahora, ya no puede seguir", aseveró la Mandataria.Asimismo, la Jefa del ejecutivo aseguró que esta reforma hará modificaciones a las y los pagos de jubilados que desempeñaron un alto rango, de confianza, dentro de las paraestatales; no se tocarán las pensiones de las y los extrabajadores que tuvieron contratos colectivos."No estamos hablando de trabajadores con salario base, sino de los altos mandos. [...] No se tocará a trabajadores con contratos colectivos. Hablamos de trabajadores de confianza que hasta la fecha con recursos públicos les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones", dijo.