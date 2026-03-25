Este 25 de marzo se suscitó un choque vehicular en la colonia El Sauz, en Guadalajara, que causó la muerte de una niña de seis años. Pese a que fue atendida en el lugar por personal de Servicios Médicos municipales, la menor falleció a causa de las lesiones del percance.A continuación te compartimos los detalles del fatal accidente, tras el cual una persona permanece detenida por policías municipales.Previo a las 12:00 horas de este miércoles, en redes sociales comenzaron a circular noticias sobre el fatal accidente, en el que estaría involucrado un automóvil.El siniestro ocurrió en el cruce de avenida Patria y la calle Isla Antigua, en la colonia mencionada. Elementos de la Comisaría de Guadalajara que acudieron al lugar localizaron a la menor inconsciente sobre la banqueta. Tras el accidente, una mujer de la tercera edad también resultó lesionada y fue trasladada a un puesto de socorros para recibir mayores atenciones médicas."En el lugar nos señalan a un sujeto, el cual abordaba un vehículo y [...] es el probable causante de este accidente. Está en resguardo y se está pidiendo mando y conducción al agente del Ministerio Público", informó la Comisaría tapatía.De acuerdo con el portal Mide Jalisco —estrategia y plataforma pública del Gobierno de Jalisco que sirve para rendir cuentas sobre el desempeño gubernamental—, hasta febrero pasado, en el estado habían muerto al menos 93 personas por accidentes vehiculares. El año pasado la entidad cerró con 624 muertes, mientras que en los últimos seis años, 2020 ha sido el año de más fatalidades, con mil 137 fallecimientos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF