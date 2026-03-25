Este 25 de marzo se suscitó un choque vehicular en la colonia El Sauz, en Guadalajara, que causó la muerte de una niña de seis años .

Pese a que fue atendida en el lugar por personal de Servicios Médicos municipales, la menor falleció a causa de las lesiones del percance.

A continuación te compartimos los detalles del fatal accidente, tras el cual una persona permanece detenida por policías municipales .

El accidente que le costó la vida a la menor

Previo a las 12:00 horas de este miércoles, en redes sociales comenzaron a circular noticias sobre el fatal accidente, en el que estaría involucrado un automóvil.

El siniestro ocurrió en el cruce de avenida Patria y la calle Isla Antigua, en la colonia mencionada. Elementos de la Comisaría de Guadalajara que acudieron al lugar localizaron a la menor inconsciente sobre la banqueta.

Tras el accidente, una mujer de la tercera edad también resultó lesionada y fue trasladada a un puesto de socorros para recibir mayores atenciones médicas.

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"En el lugar nos señalan a un sujeto, el cual abordaba un vehículo y [...] es el probable causante de este accidente. Está en resguardo y se está pidiendo mando y conducción al agente del Ministerio Público", informó la Comisaría tapatía.

Datos sobre accidentes mortales en Jalisco

De acuerdo con el portal Mide Jalisco —estrategia y plataforma pública del Gobierno de Jalisco que sirve para rendir cuentas sobre el desempeño gubernamental—, hasta febrero pasado, en el estado habían muerto al menos 93 personas por accidentes vehiculares . El año pasado la entidad cerró con 624 muertes, mientras que en los últimos seis años, 2020 ha sido el año de más fatalidades, con mil 137 fallecimientos.

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FF