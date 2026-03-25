Con el fin de agilizar el flujo vehicular en las inmediaciones del Estadio AKRON por el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026 entre Nueva Caledonia y Jamaica, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que habrá cierres viales y carriles a contraflujo en vialidades cercanas al recinto mundialista.

Detalles sobre los cierres viales por el Nueva Caledonia vs Jamaica

En primer lugar, Avenida del Bosque será el único acceso para usuarios de palcos y acceso a aficionados provenientes de Periférico Poniente. En esta misma vialidad se habilitaron dos carriles extra sólo para el acceso a contraflujo.

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En tanto, el Circuito JVC será el acceso a aficionados provenientes de las avenidas Vallarta y Aviación. El acceso al estadio por esta última vialidad permanecerá cerrado, indicó la Secretaría de Seguridad, pues se mantienen los mismos cierres que el partido de leyendas. La ruta Siglo XXI también permanecerá cerrada.

Mapa de los cierres viales alrededor del Estadio AKRON. ESPECIAL / Secretaría de Seguridad

El transporte público te lleva a casa desde el Estadio AKRON

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) anunció que algunos servicios ampliarán sus horarios con motivo del partido.

Las Líneas 1, 2 y 3 del tren ligero extenderán su horario hasta las 00:00 horas; o bien, una hora después de que termine el juego, si es que hay tiempo extra en el cotejo. Mi Macro Periférico, por su parte, también ampliará su horario de servicio por 30 minutos, en caso de que el partido de repechaje termine más tarde del horario programado .

Lo que debes saber sobre el Nueva Caledonia vs Jamaica

El partido de repechaje, la Semifinal de las Clasificatorias para el Mundial, está programado para las 21:00 horas. El ganador disputará su boleto a la justa mundialista contra la República Democrática del Congo; quien gane este partido avanzará al Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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