Quiénes eran las maestras que murieron en el ataque de un alumno en Michoacán

La mañana del martes 24 de marzo, un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras de la preparatoria privada Anton Makárenko, del municipio Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras los hechos, la institución educativa confirmó la identidad de las víctimas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas. Por su parte, la policía municipal reveló que el ataque del estudiante, identificado como Omar "N", habría sido motivado por negársele el acceso al plantel, al haber llegado después de la hora de entrada establecida por los directivos.

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¿Cómo fue el ataque de un alumno contra dos maestras en Michoacán?

Las primeras versiones indican que, luego de que el estudiante no pudiera acceder al plantel educativo, regresó a su casa para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó directamente contra las profesoras.

Elementos de la policía municipal lograron someter y desarmar al menor, quien fue puesto a disposición de la fiscalía estatal.

Las cuentas de redes sociales de Omar "N" forman parte de la investigación que realiza la Fiscalía, ya que, antes del ataque, este habría publicado videos y fotografías donde aparece con el arma y la vestimenta que usaba al momento de su detención.

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Las profesoras fueron identificadas por directivos de la preparatoria como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente.

Según medios locales, María del Rosario Sagrero se desempeñaba como profesora del plantel desde 2018. "More", como le decían de cariño personas cercanas, es recordada a través de redes sociales por familiares y amigos como una persona amorosa y entregada a su trabajo.

Por otro lado, Tatiana Madrigal Bedolla es recordada por su carácter alegre en el aula.

Tras el fallecimiento de las profesoras, la preparatoria Makárenko lanzó un comunicado lamentando los hechos y, ante esta situación, solicitó a la comunidad estudiantil mantenerse unida.

Las profesoras fueron identificadas por directivos de la preparatoria como Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero. ESPECIAL

"Su partida representa para nuestra preparatoria una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad. Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa", se lee en el mensaje.

"Que la memoria de María del Rosario y Tatiana Bedolla permanezca viva en cada recuerdo, en cada aprendizaje y en cada corazón que tuvo el privilegio de coincidir con ellas. Descansen en paz", concluye la dirección.

Con información de EFE

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MB

