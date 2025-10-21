A través de un comunicado compartido en medios oficiales, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que su personal reparó un ducto que habría sido afectado por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, generando el derrame de hidrocarburos, por lo que todavía se realizan trabajos de limpieza.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental" , dijo la petrolera en el documento.

El derrame de hidrocarburo fue denunciado en redes sociales desde el viernes pasado y largas distancias del río Pantepec.

Equipos especializados realizan limpieza y remediación en los márgenes de dicho río para restablecer sus condiciones naturales, aseguró Pemex en su informe.

Siguen los trabajos de saneamiento y remediación tras derrame

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, agregó la empresa petrolera.

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas, añadió la empresa.

En el transcurso del día se instalarán otras tres barreras. Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno, apuntó Pemex.

La Empresa Pública del Estado coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población, señaló.

