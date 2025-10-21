Cámara de Diputados avala cambios a la Ley Aduanera

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley Aduanera que había sido devuelta por el Senado tras una modificación, la cual establece que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La iniciativa obtuvo 343 votos a favor y 13 en contra, y busca reforzar los mecanismos de control fiscal y los procesos de importación y exportación de mercancías. Su propósito es combatir el tráfico ilegal de combustibles, la corrupción dentro del sistema aduanero y las operaciones de contrabando ligadas a la delincuencia organizada.

Durante la discusión, el diputado de Morena Fernando Jorge Castro Trenti destacó que la reforma impulsará el crecimiento del comercio nacional, mejorará el funcionamiento de las aduanas y contribuirá a erradicar prácticas de corrupción en el sector.

Por su parte, la diputada Teresa Ginez Serrano, del PAN, aseguró que cuando la reforma se ponga en marcha, "habrá un retroceso para el país que afectará a varios sectores empresariales"

Tras su aprobación, la reforma fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

