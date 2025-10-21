Plaga Osbornellus salsus: ¿Qué es y dónde fue identificada?

Una nueva amenaza fitosanitaria ha sido detectada en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de la Osbornellus salsus , una especie de insecto que fue identificada por primera vez en territorio estadounidense durante una inspección en el puerto fronterizo de San Luis, Arizona.

El hallazgo: un descubrimiento inédito en EU

El descubrimiento se realizó cuando especialistas agrícolas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisaban un cargamento de achicoria proveniente de México. Durante esta inspección de rutina, detectaron un insecto inusual que fue recolectado y enviado a laboratorios del Departamento de Agricultura de EU (USDA) para su análisis.

Tras la revisión, el Servicio Nacional de Identificación del USDA confirmó que el espécimen pertenecía a la especie Osbornellus salsus, marcando la primera vez que esta plaga es interceptada en Estados Unidos.

Siguiendo el protocolo de bioseguridad, el cargamento fue confiscado y devuelto a México para evitar cualquier riesgo de propagación.

¿Qué es la Osbornellus salsus y por qué preocupa tanto?

Este insecto forma parte de la familia de los cicadélidos, también conocidos como chicharritas o saltahojas. La Osbornellus salsus se alimenta extrayendo la savia de diversas plantas, incluidos pastos, arbustos y árboles, lo que puede debilitar gravemente a las especies vegetales afectadas.

Más allá del daño físico directo a las plantas, algunas especies de saltahojas están asociadas con la transmisión de patógenos vegetales que pueden poner en riesgo cultivos de gran valor económico. Por esta razón, la presencia de Osbornellus salsus ha encendido las alertas en el sector agrícola estadounidense.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una declaración oficial sobre el caso ni se ha informado si se implementarán medidas específicas para evitar la dispersión de esta plaga en productos agrícolas.

