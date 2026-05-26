Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó esta mañana del martes 26 de mayo de la detención en Nogales, Sonora, de Isai “N”, sobrino de “El Chapo” Guzmán .

Golpe al narcotráfico: Detienen en Sonora a sobrino de "El Chapo" y aseguran arsenal en Chiapas

En un golpe coordinado contra las estructuras del crimen organizado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México logró la captura en Sonora de un objetivo prioritario con fines de extradición, así como el decomiso de un arsenal y casi 700 kilogramos de cocaína en Chiapas.

Los resultados de estas operaciones fueron dados a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia militar central y la colaboración interinstitucional.

Capturan en Nogales a Isai “N”, familiar de Joaquín Guzmán Loera

El primer operativo relevante tuvo lugar en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora . Mediante un despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) —a través de la Agencia de Investigación Criminal— y la Guardia Nacional, se logró la detención de Isai “N” .

Las autoridades identificaron al detenido como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Isai “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición hacia los Estados Unidos , por lo que su captura frena una pieza clave en la estructura operativa de la organización criminal.

Histórico decomiso de armas y cocaína en Tapachula

De forma simultánea, las instituciones del Gabinete de Seguridad ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tapachula, Chiapas, localidad fronteriza con Guatemala. Al ingresar al sitio, las fuerzas federales desmantelaron un centro de almacenamiento y distribución de narcóticos y armamento de alto poder.

En el lugar se aseguró lo siguiente:

687 kilogramos de cocaína.

151 armas de fuego.

363 cargadores para diversas armas.

18 granadas de fragmentación.

Coordinación permanente contra el crimen

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, enfatizó que este doble golpe demuestra la efectividad de la estrategia de seguridad actual, enfocada en minar los recursos de los cárteles.

"Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales".

Asimismo, el funcionario federal extendió un agradecimiento público al Gobierno del Estado de Chiapas por el apoyo y la colaboración brindada por las autoridades locales para el éxito del operativo en la frontera sur. Los materiales asegurados y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para continuar con las indagatorias de ley.

X / @OHarfuch

Con información de Omar García Harfuch

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