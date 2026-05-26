Dr. Simi: ¿Cuáles son los requisitos para recibir 800 pesos por tatuarse el personaje?

Hace casi tres décadas nació como una estrategia publicitaria, pero hoy el Dr. Simi es un fenómeno cultural en México. Ahora, Farmacias Similares promete regalar 800 pesos a quienes tengan tatuajes del famoso personaje, desatando furor en redes sociales y largas conversaciones entre fans del icónico médico bigotón.

Farmacias Similares lanza promoción para los “Similovers”

La reconocida cadena mexicana anunció una dinámica especial dirigida a las personas que tengan tatuado al famoso Dr. Simi. La campaña forma parte de una promoción llamada “Similovers”, con la que la empresa busca premiar a los seguidores más fieles del personaje.

La noticia rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios comenzaron a compartir fotografías de sus tatuajes, memes y comentarios sobre la inesperada iniciativa.

De acuerdo con las bases oficiales publicadas por la empresa, las personas seleccionadas podrán recibir 800 pesos en efectivo, aunque el proceso tendrá varias etapas de validación antes de entregar el dinero.

¿Cómo se pueden cobrar los 800 pesos?

Aunque muchas personas pensaron que bastaba con acudir directamente a una sucursal, la realidad es diferente. La promoción iniciará oficialmente el 1 de junio de 2026, pero antes será necesario completar un preregistro.

Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Similovers, subir la documentación solicitada y esperar la revisión de su información por parte de Farmacias Similares. Las personas aprobadas recibirán un correo electrónico, a más tardar el 19 de junio de 2026, donde se indicará:

Fecha para acudir

Hora asignada

Sucursal autorizada

Confirmación del beneficio económico

Solo después de esa validación podrán presentarse físicamente para reclamar el incentivo en efectivo.

ARCHIVO/INFORMADOR

El fenómeno del Dr. Simi que conquistó México

El personaje fue creado hace 28 años como parte de la identidad de Farmacias Similares, una empresa enfocada en ofrecer medicamentos genéricos y servicios médicos accesibles en México.

Inspirado en la imagen de un doctor cercano, amable y accesible, el personaje rápidamente ganó popularidad gracias a sus bailes afuera de las sucursales y a la interacción constante con clientes y peatones.

Con el paso del tiempo, el personaje dejó de ser solo publicidad para convertirse en un auténtico símbolo popular mexicano.

Uno de los fenómenos más curiosos relacionados con el Dr. Simi ocurrió en años recientes, cuando asistentes a conciertos comenzaron a lanzar peluches del personaje al escenario como regalo para artistas internacionales.

Cantantes y bandas de talla mundial han recibido muñecos durante presentaciones en México, convirtiendo al personaje en una especie de souvenir nacional. La práctica se viralizó especialmente en festivales y conciertos masivos, donde los peluches aparecieron en manos de artistas internacionales y comenzaron a circular en redes sociales de todo el mundo.

Gracias a ello, el personaje alcanzó una fama inesperada fuera de México y reforzó su presencia como fenómeno viral.

Miles de personas trabajan como botarga del personaje

Parte importante del éxito del Dr. Simi también está relacionada con las personas que trabajan usando la botarga en diferentes sucursales del país. Su trabajo consiste en promocionar la farmacia, bailar en las calles, interactuar con clientes y atraer la atención de quienes pasan frente a las tiendas.

En muchas ciudades mexicanas, las botargas del Dr. Simi ya forman parte del paisaje urbano cotidiano. Incluso en redes sociales, usuarios suelen compartir videos de empleados realizando coreografías, pasos virales o momentos divertidos mientras promocionan las sucursales.

¿Por qué la promoción se volvió tan viral?

La campaña llamó la atención porque mezcla varios elementos que generan conversación en internet:

Nostalgia por un personaje popular

Cultura de tatuajes

Dinero en efectivo

Marketing viral

Identidad mexicana

Además, el hecho de que una empresa premie tatuajes de su mascota publicitaria resulta inusual incluso dentro del mundo del marketing. Para muchos usuarios, la dinámica representa también el nivel de popularidad que alcanzó el personaje después de casi tres décadas de existencia.

Hoy, el Dr. Simi ya no solo es la imagen de una farmacia. También es meme, souvenir, ícono pop y uno de los personajes publicitarios más reconocibles de México.

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