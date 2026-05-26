El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el estado mencionado. Fue llamado a declarar por las autoridades mexicanas tras las investigaciones iniciadas luego de que Estados Unidos lo señalara desde el Departamento de Justicia por presuntos nexos con el crimen organizado, puntualmente, con el Cártel de Sinaloa .

El funcionario habría sido interrogado, según dijo en sus redes sociales, por una agente del Ministerio Público Federal.

Las primeras declaraciones de Rocha Moya tras comparecer ante la FGR este martes. X / @rochamoya_

Las declaraciones tras reunirse con FGR

El gobernador con licencia de Sinaloa dijo tener "la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario".

Rocha Moya dijo confiar en el sistema judicial mexicano y a también en el Estado de Derecho que, según afirmó, "el movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos".

Para finalizar, el funcionario aseveró que no dejará de luchar por la prevalencia de la verdad. Reconoció sentirse inspirado por "el liderazgo honesto" de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre quien opinó "lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional".

El citatorio de la FGR

La FGR citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa el pasado 23 de mayo, luego de ser acusado y requerido por el Departamento de Justicia de EU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Lo anterior, indicó la FGR, en el marco de las diligencias que hace con el fin de determinar si existen indicios de nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York .

"En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad", dio a conocer.

Sheinbaum asevera que no se trata de imputaciones

La Presidenta Sheinbaum descartó el pasado lunes, durante "La Mañanera", que existan imputaciones contra los funcionarios y políticos llamados a comparecer.

" No, no hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas ", declaró la Mandataria al referirse a las diligencias abiertas.

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FF