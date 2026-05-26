La onda de calor no da tregua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes. Con temperaturas de 35°C y radiación UV extrema, salir desprotegido no es opción. Descubre a qué hora se sentirá el mayor impacto térmico y cómo evitar un peligroso golpe de calor hoy mismo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado lo que muchos tapatíos temían desde el inicio de la semana: las altas temperaturas continuarán dominando la región sin dar un paso atrás. Este martes 26 de mayo de 2026, el termómetro no mostrará piedad alguna con los ciudadanos que transitan por las calles.

Desde las primeras horas del día, los habitantes de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y la capital jalisciense experimentarán un ambiente notablemente cálido. Aunque la temperatura mínima registrada al amanecer fue de unos agradables 17°C, el calor escalará rápidamente conforme el sol gane altura en el cielo despejado de la ciudad.

¿A qué hora será el pico de calor y cómo afectará tu rutina diaria?

El momento más crítico y sofocante de esta jornada se vivirá puntualmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. Durante este prolongado lapso, se espera que la temperatura máxima alcance los 35°C , con una sensación térmica que podría sentirse aún mayor debido a la intensa radiación solar que golpea el asfalto.

Por si fuera poco, la humedad relativa se mantendrá inusualmente baja, rondando apenas el 12% durante la tarde. Esta particular condición atmosférica generará un ambiente sumamente seco, lo que incrementa de manera silenciosa pero directa el riesgo de deshidratación severa si te encuentras realizando actividades físicas al aire libre.

Además, el índice de radiación UV alcanzará niveles considerados como extremos, llegando hasta los 12.2 puntos en su pico máximo . Por ello, en EL INFORMADOR te recomiendan extremar todas las precauciones posibles si necesitas salir a la calle a realizar trámites o compras durante el mediodía.

Cero lluvias a la vista y vientos ligeros que no logran refrescar la región

Si tenías la esperanza de que una tormenta vespertina refrescara la tarde, lamentablemente las noticias meteorológicas no son alentadoras. La probabilidad de lluvia para hoy en el Área Metropolitana de Guadalajara es del 0%, manteniendo intacto el patrón seco y árido que ha caracterizado a los últimos días de mayo .

En cuanto a las corrientes de aire, los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad moderada que oscilará entre los 5 y 13 km/h. Aunque estas ligeras ráfagas podrían sentirse agradables si te encuentras bajo la sombra, definitivamente no serán suficientes para mitigar el intenso calor urbano acumulado.

Afortunadamente, no todas son malas noticias, ya que la calidad del aire se reporta como aceptable, con niveles de partículas PM2.5 bastante estables. Esto significa que, a pesar del calor abrumador, las condiciones atmosféricas actuales permiten una ventilación adecuada de la ciudad, reduciendo el riesgo de contingencias ambientales severas.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir a la intensa onda de calor tapatía

Para enfrentar este clima extremo sin poner en riesgo tu bienestar o el de tu familia, es fundamental seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud de Jalisco. Adaptar tu rutina diaria con pequeñas acciones preventivas es la mejor estrategia para evitar un temido y peligroso golpe de calor.

Toma nota de esta lista de tips rápidos:

1) Mantén una hidratación constante bebiendo al menos dos litros de agua.

2) Aplica bloqueador solar dermatológico cada tres horas.

3) Usa ropa ligera de algodón.

4) Busca siempre la sombra si visitas lugares turísticos abiertos, como el hermoso Lago de Chapala.

Al caer la noche, el clima dará una muy ligera y esperada tregua, descendiendo a unos 25°C cerca de las 21:00 horas. Sin embargo, debes saber que el ambiente cálido y bochornoso persistirá dentro de los hogares debido a la radiación térmica que las paredes acumularon durante todo el día.

Mantente siempre bien informado sobre los bruscos cambios climáticos a través de nuestras actualizaciones diarias y reportes especiales. El clima primaveral puede llegar a ser bastante impredecible, pero estar preparado con información verificada marca la diferencia para que tus actividades cotidianas no se vean interrumpidas de forma abrupta o desagradable.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del smn

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