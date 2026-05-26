Onda tropical en México: qué es y qué estados sufrirán fuertes lluvias antes del 29 de mayo

Actualmente, el rápido desplazamiento de la onda tropical número dos está causando estragos en el sureste y centro del país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que las condiciones climáticas empeorarán drásticamente durante la semana, específicamente entre el 25 y el 29 de mayo de 2026.

Las entidades federativas más golpeadas por este sistema serán Oaxaca y Chiapas, donde los pronósticos señalan acumulados de agua extraordinarios de hasta 150 milímetros. Asimismo, estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo experimentarán aguaceros muy fuertes que podrían generar inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y deslaves en zonas montañosas.

Se prevén tormentas en el centro y norte del país

De acuerdo al pronóstico, el impacto de la onda tropical número dos no se limita únicamente al sur; el noreste del país también enfrenta un pronóstico severo debido a la interacción de esta onda con una vaguada en altura. Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León registrarán tormentas intensas, e incluso existen condiciones propicias para la peligrosa formación de torbellinos o tornados.

Para el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos, se pronostican constantes intervalos de chubascos vespertinos. Estas precipitaciones estarán acompañadas de intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo, complicando severamente el tránsito vehicular y la movilidad urbana durante las tardes de esta semana.

¿Qué es una onda tropical?

Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza de este a oeste, ocasionando una inestabilidad atmosférica a su paso. De acuerdo a los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno natural es el principal motor de las tormentas severas durante la temporada de huracanes en nuestro país.

Al interactuar con la abundante humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, estas ondas provocan el desarrollo de densas nubes convectivas. Esto se traduce de inmediato en precipitaciones de rápida evolución, vientos huracanados y, en ocasiones, la formación de ciclones tropicales que ponen en jaque a diversas regiones vulnerables.

Recomendaciones clave para protegerse en las lluvias

Ante las extremas condiciones climáticas, las autoridades de Protección Civil instan a toda la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar a toda costa transitar por zonas con alto riesgo de inundación.

Para garantizar tu seguridad y la de tu familia durante estos días de profunda inestabilidad, aplica los siguientes tips rápidos:

Evita cruzar ríos o arroyos: Las corrientes de agua pueden crecer en cuestión de minutos y arrastrar vehículos pesados.

Asegura objetos sueltos: Los fuertes vientos pueden convertir macetas, lonas o láminas en proyectiles peligrosos.

Prepara una mochila de emergencia: Incluye siempre documentos importantes, linterna con pilas, radio y un botiquín de primeros auxilios.

Desconecta aparatos eléctricos: Previene daños irreparables en tus electrodomésticos por las constantes descargas eléctricas de las tormentas.

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Por otro lado, entidades como Sinaloa, Nayarit y Jalisco experimentarán temperaturas extremas superiores a los 40 grados centígrados, creando un contraste climático verdaderamente extremo en el territorio mexicano durante los próximos días.

Por ello, te sugerimos mantenerte alerta a los avisos de las autoridades locales y no bajar la guardia en ningún momento. La prevención es tu mejor herramienta para enfrentar los caprichos del clima y asegurar el bienestar de tu comunidad ante esta inminente amenaza natural que cruzará el país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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