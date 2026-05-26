Ayer, la violencia se desató en Colima y encendió las alarmas de seguridad nacional. Pero, ¿Cuáles fueron las razones de este brote y qué se sabe hasta hoy? Estos son los detalles:

Derivado de los hechos de violencia que se suscitaron ayer lunes 25 de mayo del 2026 en el municipio de Tecomán, Colima, el gobierno de aquella entidad emitió un comunicado con detalles de los bloqueos e incendios que se registraron en varios puntos de la entidad.

¿Cuál es el saldo de los bloqueos en Colima?

A través de un comunicado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima precisó que se trató de un operativo realizado en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, y zonas aledañas .

El gobierno de este estado que colinda con Jalisco detalló que, tras los enfrentamientos, dos de los agresores resultaron abatidos por las distintas fuerzas de seguridad que participaron en las acciones.

Asimismo, las autoridades estatales expresaron que dos elementos de la Fiscalía de Colima que participaron en el operativo resultaron heridos, uno de ellos de gravedad .

Además, un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América fue detenido por agentes mexicanos .

Información sobre los bloqueos en Colima

Según el boletín, los bloqueos e incendios que generaron un ambiente de tensión en Colima surgieron luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima que realizaban tareas de investigación fueron agredidos con disparos de arma de fuego; los agentes repelieron la agresión y esto dio lugar a un intercambio de disparos con el saldo antes mencionado.

Por esta situación, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el resto de instituciones que integran la Mesa de Seguridad se movilizaron en apoyo a los oficiales ministeriales colimenses y respondieron de manera coordinada para dar con el paradero de los agresores, realizando acciones en diversos municipios del estado.

A la par, un vehículo blindado de manufactura artesanal fue asegurado, así como también diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga .

Según la Fiscalía, tras registrarse algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los presuntos delincuentes, los bloqueos donde se quemaron vehículos fueron controlados por parte de las autoridades.

Esto incluye la liberación de un tramo de la autopista Guadalajara-Colima correspondiente a aquella entidad, sin que hubiera afectaciones en Jalisco .

Tras bloqueos, liberan autopista Manzanillo- Colima

Luego de los enfrentamientos y bloqueos realizados la tarde de ayer en la autopista Manzanillo-Colima, autoridades informaron que se liberó la autopista y se mantiene el paso de manera intermitente.

También se informó que ya se trabajó en la limpieza de las unidades siniestradas.

Ayer por la tarde se registraron diversos bloqueos y enfrentamientos en el municipio de Tecomán.

Además de los bloqueos de esta tarde, también fueron arrojados ponchallantas en la autopista Manzanillo-Colima, en Tecomán.

Los bloqueos con vehículos incendiados se registraron en la autopista Manzanillo-Colima, a la altura de la colonia Bayardo y en la gasolinera El Llano; se reportaron dos tráileres incendiados, los cuales bloquearon la circulación.

Posteriormente se reportó un tercer tráiler bajo fuego sobre las vías del tren en La Estación. El ferrocarril se impactó con la unidad en llamas.

Con información de Marck Hernández y Jorge Velazco

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