La escena política mexicana registra un nuevo sismo tras la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido popularmente como "Andy", a la dirigencia nacional de Morena. En su más reciente columna de opinión, el periodista Carlos Loret de Mola lanzó una dura crítica contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, definiéndolo como "el junior fracasado" y asegurando que su salida de la estructura del partido obedece a un intento desesperado por obtener fuero constitucional ante posibles investigaciones judiciales .

De "heredero político" a símbolo de corrupción y torpeza

De acuerdo con el análisis de Loret de Mola, las aspiraciones originales que rodeaban al hijo del exmandatario se han derrumbado por completo . Lo que inicialmente se perfilaba como un proyecto sucesorio a largo plazo para mantener el apellido López en el Poder Ejecutivo se transformó en una crisis de reputación interna dentro del partido oficialista.

"Andy López Beltrán es lo peor que le ha pasado al legado de su papá, Andrés Manuel López Obrador. Le veía madera de presidente. El proyecto era que asumiera el poder después de la doctora Sheinbaum. En cambio, Andy se convirtió en el símbolo de la torpeza política y la corrupción administrativa".

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El columnista señala que, lejos de consolidarse como un líder de Estado, el hijo del expresidente es visto al interior de Morena como una figura indefendible, vinculada a prácticas de influyentismo y reparto de contratos públicos para su círculo cercano de amistades.

El temor a Sinaloa y la urgencia de fuero constitucional

Uno de los puntos más críticos de la columna apunta a las presuntas implicaciones de López Beltrán con redes de poder regionales y los riesgos legales que esto conlleva, especialmente ante las autoridades de Estados Unidos . Según Loret de Mola, este panorama ha modificado drásticamente el estatus de "Andy" dentro del mapa político actual.

"De heredero del capital político de su papá, al principal destructor de ese capital. Hoy está temblando por lo que puedan contar en Estados Unidos los morenistas de Sinaloa, con los que tenía vínculos directos, estrechos, íntimos".

Ante este escenario, la reciente renuncia de López Beltrán a su cargo partidista para buscar una candidatura a diputado federal por un distrito de Tabasco es interpretada por el periodista como un repliegue estratégico para garantizar inmunidad procesal: "Le urge el fuero", asevera de forma tajante .

Fracaso electoral y el refugio en Tabasco

El texto periodístico también evalúa el desempeño de López Beltrán como operador político, calificándolo de deficiente tras los resultados en comicios previos y ante las proyecciones adversas en las próximas elecciones locales de Coahuila. Loret de Mola cuestiona la narrativa oficial de que el hijo del exmandatario "regresará a las bases" para construir su candidatura desde el sur del país.

"¿Por qué no se lanzó por el distrito de las Colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México, donde realmente vive y donde ha tejido una red de negocios restauranteros con su pandilla?".

Finalmente, el periodista ironiza sobre las declaraciones del senador Adán Augusto López, quien vaticinó un triunfo sencillo para el aspirante en tierras tabasqueñas, concluyendo que, al amparo del peso político de su padre, López Beltrán busca un triunfo asegurado sin la necesidad de someterse a una competencia electoral real en la capital del país.

Con información de Carlos Loret de Mola

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