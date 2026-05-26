El peso mexicano inicia la jornada de este martes 26 de mayo de 2026 mostrando un notable músculo frente al dólar estadounidense, consolidando una racha de estabilidad que ha sorprendido gratamente a los mercados financieros. Para quienes buscan proteger su poder adquisitivo, entender a fondo este movimiento matutino resulta fundamental antes de tomar cualquier decisión económica importante.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la prestigiosa plataforma financiera Bloomberg, la moneda nacional abrió sus operaciones cotizando en un promedio de 17.28 pesos por billete verde . Esta cifra representa una ligera pero muy significativa ganancia del 0.05% para nuestra divisa en comparación con el cierre oficial de la jornada anterior .

Si tienes compromisos en moneda extranjera, la apertura de este martes ofrece un respiro invaluable frente a la volatilidad que históricamente caracteriza a los mercados emergentes latinoamericanos.

¿Por qué el peso se mantiene estable frente a la divisa norteamericana?

Los analistas financieros coinciden en que este comportamiento positivo responde principalmente a un retroceso global de la moneda estadounidense frente a otras divisas de referencia. Los inversionistas internacionales están evaluando con extrema cautela el panorama económico actual, lo que ha restado fuerza al dólar en las principales canastas de divisas a nivel mundial.

Además, los mercados globales mantienen la mirada fija en las próximas decisiones de política monetaria que podría anunciar la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cualquier ajuste sorpresivo en sus tasas de interés impacta de forma inmediata en cómo se comportan los capitales extranjeros que ingresan a nuestro país buscando mejores rendimientos financieros.

A nivel local, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio FIX en 17.2720 pesos, un dato técnico que sirve como referencia oficial para el pago de obligaciones. Este indicador es el que utilizan diariamente las grandes empresas y el gobierno para saldar deudas denominadas en moneda extranjera dentro de la República Mexicana.

Cotización del peso mexicano y dólar estadounidense este martes 26 de mayo

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.15 18.14 Banamex 16.76 17.72 BBVA 16.44 17.58

Tips rápidos y estratégicos antes de cambiar tus dólares hoy:

• Compara siempre: Revisa las pizarras de al menos tres instituciones bancarias diferentes antes de realizar tu transacción, ya que la diferencia en centavos suma grandes cantidades.

• Evita los aeropuertos: Las casas de cambio ubicadas en terminales aéreas suelen ofrecer las tasas menos favorables debido a la alta demanda de viajeros internacionales.

• Aprovecha el horario ideal: Realiza tus operaciones interbancarias entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., justo cuando el mercado cambiario presenta su mayor nivel de liquidez.

¿Dónde te conviene realizar tus operaciones financieras este martes?

Si te encuentras caminando por las calles de Guadalajara, Jalisco, o revisando la aplicación de tu banco desde cualquier otra ciudad, notarás que las ventanillas muestran variaciones importantes. En promedio, a la compra el dólar se ubica rondando los 16.40 pesos , un factor crucial que debes considerar si eres tú quién está vendiendo divisas hoy.

Por otro lado, a la venta, el billete verde puede alcanzar hasta los 17.90 pesos , dependiendo de la institución financiera o casa de cambio que elijas visitar en tu localidad. Esta brecha natural entre la compra y la venta es dónde los bancos obtienen su margen de ganancia, por lo que ser un consumidor informado es tu mejor defensa.

Mantente siempre bien informado a través de las plataformas digitales de EL INFORMADOR para aprovechar al máximo estas fluctuaciones diarias del mercado. Conocer el pulso exacto de la economía te permitirá proteger el valor de tu dinero, planificar tus gastos internacionales y tomar el control absoluto de tus finanzas personales durante toda la semana.

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