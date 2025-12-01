El crimen organizado sufrió un golpe de consideración, luego de que después de un operativo, un presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa fuera detenido en Aguascalientes. Estos son los detalles:

Christian "N", alias "El 30", presunto líder regional del Cártel de Sinaloa y clasificado por las autoridades como objetivo de alta peligrosidad, fue capturado junto con cuatro de sus cómplices , en un domicilio del municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Durante la detención le encontraron en posesión de 25 kilogramos de metanfetamina, seis armas de fuego y chalecos tácticos.

Un cateo en dos viviendas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado, con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, derivó en la aprehensión de "El 30".

La intervención en los inmuebles se ejecutó de forma sorpresiva y simultánea.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señaló que se dio un golpe contundente a la delincuencia organizada y a la impunidad con la detención de un objetivo prioritario y cuatro de sus colaboradores, relacionados con hechos de alto impacto registrados en la entidad.

Precisó que el trabajo de investigación de campo y de gabinete, así como de inteligencia realizado por varios meses, permitió identificarlos, determinar los delitos en los que se encontraban relacionados y cumplimentar órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.

Los detenidos con Christian "N", "El 30", también conocido como "Gasper" y "Canelo", y son sus subalternos Ángel "N", alias "Tachis"; Luis "N", "El Rocoso"; José "N", "El Huevo" y Apolinar "N" alias "Polo".

Todos ellos están implicados en delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, así como desaparición de personas, y al menos dos homicidios, y son investigados por la comisión de otros ilícitos .

La FGE informó que la AIC obtuvo información clave a través de testimonios obtenidos de testigos y personas previamente tenidas por la comisión de diversos delitos, que permitieron confirmar la identidad y actividades de los ahora detenidos.

Derivado del análisis de la información se logró ubicar distintos domicilios en los que se presumía la realización de actividades ilícitas; con estos datos, el agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial las órdenes de cateo.

¿Cómo fueron los cateos?

Con los mandatos judiciales efectivos del Grupo Combate al Narcomenudeo, del Grupo Deltap de la Fiscalía y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, se ejecutaron los operativos sorpresivos y simultáneos en dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento La Cartuja, en el municipio de Jesús María.

En un domicilio se concretó el aseguramiento de sustancia granulada al tacto con un peso aproximado de medio kilogramo, además de dos armas cortas, presuntamente utilizadas en actividades criminales.

En otra propiedad se decomisaron 27 bolsas de plástico transparente que contenían en su interior una sustancia granulada, con un peso aproximado de 25 kilogramos.

También fueron aseguradas tres armas cortas, seis cargadores, cajas con cartuchos de diversos calibres, tres chalecos balísticos y varias básculas, objetos presuntamente utilizados para actividades de narcomenudeo y operaciones ilícitas de logística criminal.

Los bienes, sustancias y armas se pusieron a disposición de la autoridad competente para realizar los dictámenes necesarios y así fortalecer el proceso penal que se seguirá en contra de los detenidos, quienes ya fueron presentados ante el juez de control que en las siguientes horas decretará y su situación legal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA