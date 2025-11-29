La legislación laboral establece reglas claras sobre quién puede obtener la prima de antigüedad, cómo debe calcularse y en qué casos se entrega.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha fijado criterios para su pago, lo que ha dado mayor certeza a los empleados y sus beneficiarios.La prima de antigüedad es un pago especial que se otorga al finalizar la relación laboral. Esta prestación corresponde a 12 días de salario por cada año trabajado, siempre con base en el sueldo que el empleado recibía al momento de su separación.Su finalidad es reconocer la permanencia, lealtad y servicio del trabajador dentro de una empresa, por lo que la ley considera este pago como un derecho que no puede renunciarse ni negociarse en contra.La Ley Federal del Trabajo contempla varios escenarios en los que un trabajador puede recibirla:El cálculo parte de una fórmula sencilla: 12 días de salario × cada año de servicio. Sin embargo, la SCJN estableció criterios adicionales:Estos lineamientos garantizan que el trabajador reciba un monto justo y acorde a su situación laboral.La prima de antigüedad tiene características clave:La prima de antigüedad suele pasar desapercibida hasta que se termina una relación laboral. Conocer sus reglas permite a los trabajadores defender su pago, exigirlo en tiempo y forma y evitar abusos por parte de patrones que buscan minimizar costos.Además, entender esta prestación ayuda a planear el futuro laboral, especialmente cuando se acerca la jubilación, incapacidad o un retiro anticipado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA