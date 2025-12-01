Gloria Trevi ha estado en la polémica desde hace tiempo por la relación que sostuvo hace muchos años con su representante Sergio Andrade. Pero aunque salió libre de la cárcel y fue exonerada, su caso podría reabrirse y estas son las razones:

Una nueva controversia surge del histórico caso Trevi-Andrade. Dos décadas después de que la cantante Gloria Trevi fuera exonerada, salió a la luz que el juez responsable de aquella sentencia, emitida en 2004, presuntamente no contaba con cédula profesional, un requisito indispensable para ejercer como juzgador en México .

Esta revelación despertó cuestionamientos sobre la validez del fallo y abrió la puerta a la posibilidad de que el caso sea reabierto .

La denuncia proviene de la periodista María Idalia Gómez, quien afirmó que el magistrado Javier Pineda Sola carecía de la documentación necesaria para ser juez al momento de emitir la sentencia .

Todo esto adquiere relevancia dado que, en ese juicio, Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron exoneradas, mientras que Sergio Andrade recibió una condena notablemente reducida. Dicha resolución ha sido objeto de crítica desde hace años, y ahora el hallazgo de la supuesta irregularidad podría reabrir viejas heridas judiciales.

Si las autoridades confirman que efectivamente el juez carecía de cédula, se abriría la posibilidad de anular la sentencia y reponer el proceso desde cero, con un tribunal imparcial .

La polémica de Gloria Trevi sigue

La guerra entre Gloria Trevi y Pati Chapoy no ha terminado; la cantante le mandó un contundente mensaje a la periodista luego de que la conductora de “Ventaneando” hablara sobre ella y sobre la culpa que debería sentir por los hechos ocurridos en su pasado.

“A mis casi 60 años, hace muchísimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quién que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!".

En el año 2000, Gloria Trevi fue arrestada junto con su representante Sergio Andrade, acusados de corrupción de menores y otros delitos, este caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, incluyendo “Ventaneando” de TV Azteca.

Durante la cobertura, Pati Chapoy realizó reportajes sobre el caso que Gloria Trevi consideró una campaña negra en su contra. En 2004, Trevi fue liberada, pero años después decidió iniciar acciones legales contra TV Azteca y Pati Chapoy por difamación.

En 2009, Gloria formalizó la demanda legal contra la televisora y la conductora, acusando una campaña de desprestigio que afectó su carrera y vida personal.

La demanda contra Pati Chapoy lleva más de 15 años sin resolverse, y la controversia se mantiene vigente; Gloria acusa que los programas de TV Azteca difundieron información que dañó su reputación, afectó a su familia y le provocó pérdidas económicas.

