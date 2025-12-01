Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, tiene un nuevo documental donde confiesa parte de su vida con relación al juicio de su pareja y el tiempo que ella misma estuvo en la cárcel en Estados Unidos, pero ¿Qué se revela en el material?

A una semana de su lanzamiento, el tráiler del documental sobre Emma Coronel continúa atrayendo interés dentro y fuera de Estados Unidos.

La televisora estadounidense (Oxygen True Crime) difundió un adelanto que perfila un retrato íntimo de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, donde por primera vez se le escucha pronunciar frases que buscan romper con la imagen pública que la ha rodeado .

De acuerdo con el adelanto, el documental no solo aborda la relación sentimental entre ambos, sino también la manera en que Coronel vivió el juicio que convirtió su presencia en una pieza constante de observación mediática .

Las voces que participan en el proyecto recuerdan que durante el proceso judicial se analizaba cualquier movimiento hecho por ella. Según los comentarios incluidos en el tráiler, se evaluaba "literalmente cualquier boleto, cada reacción, cada vestido", en un intento por determinar si existía algún indicio que pudiera involucrarla.

Un análisis minucioso de cada gesto

Según el material presentado, periodistas, especialistas y funcionarios describen cómo la conducta de Coronel era observada en todo momento.

Explican que cuando en la sala se discutían escenas violentas o asesinatos, se esperaba ver si ella mostraba alguna reacción emocional. "Ella era muy estoica, no movió un nervio en su cara", señala uno de los testimonios incluidos en el avance, reforzando la percepción de que su presencia generaba interpretaciones constantes.

Esta vigilancia pública contribuyó a la creación de narrativas sobre ella. En el tráiler se afirma que algunos creían que "no tenía sangre en las venas" o que actuaba como si no sintiera nada.

Sin embargo, Coronel sostiene que su comportamiento respondía a una necesidad de protección personal. Relata que se colocó una "máscara" para resguardar su seguridad y privacidad, especialmente en lo relacionado con su vida familiar.

Lo que Coronel decide decir y lo que el documental deja en suspenso

En el adelanto se observa a Coronel reflexionando sobre su pasado. "Cometí errores, no fui perfecta, pero ya pagué por mis errores", afirma . No obstante, cuando se le cuestiona cuáles fueron esos errores, evita detallarlos y responde que "no los va a aclarar", lo que deja un elemento de misterio que el documental promete abordar.

El especial fue transmitido en Estados Unidos el viernes 28 de noviembre y, según lo difundido por Oxygen True Crime, busca ofrecer un enfoque que contraste con la construcción mediática que ha rodeado a Coronel desde el juicio de Guzmán Loera.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuándo o a través de qué plataforma podrá verse en México , lo que mantiene en expectativa al público que sigue de cerca su historia.

