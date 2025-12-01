¿En qué Estados está prohibida la pirotecnia en México?

La mayoría de las festividades celebradas en México suelen venir acompañas de pirotécnica, sin embargo, esta suele ser peligrosa si se hace uso irresponsable de ella, además de presentar graves afectaciones, tanto para las personas como para las mascotas y otros animales.

Los efectos de los fuegos artificiales pueden provocar: lesiones físicas; como quemaduras, heridas, lesiones oculares, problemas auditivos y respiratorios al inhalar el humo, incluso amputaciones, todo lo anterior afecta especialmente a niños y los adultos que se encargan de manipular la pirotecnia.

Además causa estrés y pánico a personas con hipersensibilidad auditiva, como autismo, personas mayores y animales, los cuales tienen una audición más sensible.

También existe el riesgo de que se provoquen incendios, sin dejar de lado la contaminación al medio ambiente. Es por eso que en varias entidades del país se ha restringido el uso de juegos pirotécnicos.

Estados donde está prohibida la pirotecnia en México

Ciudad de México: El uso de fuegos artificiales en espacios públicos sin la debida autorización, está prohibido por la Ley de Cultura Cívica articulo 28, fracción VII y la Ley Ambiental. La infracción se castiga con una multa de entre 2 mil 280, hasta 3 mil 260 pesos, de 25 a 36 horas de arresto, o 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

Estado de México: Aunque el gobierno estatal permite y regula la venta y uso responsable en general (siendo Tultepec un centro importante de esta actividad), algunos municipios como La Paz, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, han prohibido temporalmente su uso en festividades específicas, como las fiestas patrias y las celebraciones de de navidad y fin de año.

Quienes vendan, distribuyan, quemen o manipulen pirotecnia, tendrán sanciones como multas que van desde los cuatro mil 348 pesos, o arrestos de hasta 18 horas.

Jalisco: En varios municipios, la detonación de pirotecnia fuera de horarios permitidos o sin autorización conlleva multas considerables, aunque no necesariamente una prohibición total. Las multas van desde los dos mil hasta más de 51 mil pesos, y arrestos de 36 horas.

Nuevo León: El estado ha implementado prohibiciones generales sobre el uso y venta de pirotecnia en eventos y espacios públicos, incluso en festejos patrios y peregrinaciones, y otras festividades.

Quienes vendan o usen pirotecnia, tendrán una multa que puede ir de los ocho mi hasta un millón de pesos, arresto de 12 a 24 horas o servicio comunitario.

Puebla: En municipios específicos como Tehuacán, se ha prohibido de manera definitiva el uso de pirotecnia. El uso indebido de explosivos o artefactos pirotécnicos puede derivar en sanciones que incluyen multas que van desde los $542.85 hasta los $6,514.20 pesos, arrestos de hasta 36 horas y la asignación de trabajos comunitarios.

Veracruz: En los municipios de Xalapa y Boca del Río las personas que tengan pirotecnia y/o la vendan y hagan uso de ella, se llevarán multas que van desde $565.70 hasta superar los noventa mil pesos, según el Reglamento de Comercio y en la Ley Penal.

