Arrancó diciembre y, con ello, comienza la cuenta regresiva para el periodo vacacional diciembre-enero, donde millones de estudiantes esperan con ansias el final de sus clases para aprovechar estas próximas fiestas decembrinas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, en el que se detalla la fecha de inicio y finalización de este periodo vacacional.

Por ello, aquí te informaremos de la fecha exacta en la que comienza este descanso y cuántos días podrás disfrutar, así como si existen días libres antes del inicio de las vacaciones.

¿Habrá clases el próximo 12 de diciembre?

Como tal, no hay días libres previo al periodo vacaciones, incluido el próximo 12 de diciembre , día de la Virgen de Guadalupe. Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025.

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que el alumnado tendrá un fin de semana previo a su descanso oficial. El periodo concluirá el martes 6 de enero de 2026, después del Día de Reyes, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.

Así serán las vacaciones de diciembre 2025

De acuerdo con el calendario emitido por la SEP, el periodo vacacional de diciembre inicia el 22 de diciembre y finaliza el 6 de enero .

Sin embargo, los siguientes tres días, 7, 8 y 9 de enero, se realizarán talleres intensivos para el personal docente y directivo, por lo que los estudiantes estarían regresando hasta el lunes 12 de enero .

¿Cuándo viene otro periodo vacacional?

Las próximas serán las tradicionales vacaciones de Semana Santa y en esta ocasión serán en el mes de abril del 1 al 10 de este mes .

Esta larga pausa será especialmente beneficiosa para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes obtienen un merecido respiro de la rutina escolar. Sin embargo, el alcance del descanso se extiende a toda la comunidad educativa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA