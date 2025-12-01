Diciembre arrancó este lunes 1 de diciembre y el pronóstico del clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es de temperaturas frescas. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y en costas de Nayarit. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas serán entre 25-27 °C y las mínimas entre 11-12 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Lunes 27–10 °C Martes 27–10 °C Miércoles 27–10 °C Jueves 27–10 °C Viernes 26–9 °C Sábado 24–10 °C Domingo 25–10 °C

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Vientos intensos en altura están cruzando el norte de México, trayendo nublados y aumento de humedad.

Por otro lado, la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal No. 17 por el oriente del país se mantiene posicionada aunque debilitada en el Golfo de México y mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, altiplano y centro del país. Así como lluvias fuertes en el oriente, dispersas en el noreste, centro y sur de México. Rachas de viento fuerte sobre el litoral del golfo de México, centro, occidente y golfo e Istmo de Tehuantepec.

Jalisco soleado y con nubes dispersas y altas, mayor cobertura de nubes por la tarde y hacia el sur. Ambiente cálido en horas diurnas . Rachas de viento fuertes en Altos de Jalisco.

ESPECIAL / IAM

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA