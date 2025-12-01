Programa de renovación vehicular "Taxi" en Edomex: qué es y quiénes pueden acceder al bono

Con el objetivo de “mejorar la seguridad, reducir emisiones y elevar la calidad del servicio” El Gobierno del Estado de México emitió, a través de la Secretaria de Movilidad lanzo la convocatoria “Programa de renovación vehicular para personas concesionarias del servicio público de transporte individual tipo taxi”.El apoyo se otorga a unidades con 10 o más años de antigüedad y podrán participar concesionarias y concesionarios de los 125 municipios del Estado de México, siempre y cuando cumplan con las regulaciones y requisitos.Se otorgará un pago único de $80,OOO pesos (Bono de chatarrización) para la renovación de su unidad vehicular a través del Gobierno del Estado de México y un pago único adicional de $45,000 pesos para vehículos híbridos y de $80,000 pesos para vehículos eléctricos por parte de NAFIN, para complementar el monto total. Ambos bonos se depositan directamente a la armadora o distribuidor del vehículo nuevo, no al beneficiario. Asimismo, estos bonos serán cubiertos por el Gobierno del Estado de México, a través de la Semov en coordinación con NAFIN. Esto esta sujeto a las reglas de operación y a la disponibilidad del presupuesto.Todas aquellas personas físicas y morales que sean titulares o poseedoras de una concesión de taxi y cumplan las siguientes características: Las personas interesadas deberán cargar en la plataforma oficial la documentación en formato digital y, en su caso, exhibir los originales cuando se requiera para cotejo:Requisitos generales para personas físicas (titulares o poseedoras de concesión):Los documentos señalados en los numerales 6 (Solicitud de inscripción), 7 (Carta compromiso) y 8 (Aviso de privacidad) estarán disponibles para su descarga directa en la plataforma digital del Programa.Estos documentos deben ser llenados por la persona interesada o un representante legal y subidos en formato PDF a la misma plataforma como parte de su expediente.Requisitos para representantes legales de personas jurídicas colectivas:El registro será vía electrónica en la plataforma oficial del Programa.La fecha limite para darse de alta en el programa será el día 4 de Diciembre.Tutorial para personas físicas:https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/static/video/persona_fisica.mp4Tutorial para personas Morales:https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/static/video/persona_moral.mp4TG