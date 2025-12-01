Programa de renovación vehicular "Taxi" en Edomex: qué es y quiénes pueden acceder al bono

Con el objetivo de “mejorar la seguridad, reducir emisiones y elevar la calidad del servicio” El Gobierno del Estado de México emitió, a través de la Secretaria de Movilidad lanzo la convocatoria “Programa de renovación vehicular para personas concesionarias del servicio público de transporte individual tipo taxi” .

El apoyo se otorga a unidades con 10 o más años de antigüedad y podrán participar concesionarias y concesionarios de los 125 municipios del Estado de México, siempre y cuando cumplan con las regulaciones y requisitos.

¿En que consiste el apoyo?

Se otorgará un pago único de $80,OOO pesos (Bono de chatarrización) para la renovación de su unidad vehicular a través del Gobierno del Estado de México y un pago único adicional de $45,000 pesos para vehículos híbridos y de $80,000 pesos para vehículos eléctricos por parte de NAFIN, para complementar el monto total.

Ambos bonos se depositan directamente a la armadora o distribuidor del vehículo nuevo, no al beneficiario. Asimismo, estos bonos serán cubiertos por el Gobierno del Estado de México, a través de la Semov en coordinación con NAFIN. Esto esta sujeto a las reglas de operación y a la disponibilidad del presupuesto.

¿Quiénes están convocados?

Todas aquellas personas físicas y morales que sean titulares o poseedoras de una concesión de taxi y cumplan las siguientes características:

Sean mexicanas por nacimiento o naturalización. • Residan en el Estado de México.



Tengan 18 años cumplidos o más.



Cuenten con título de concesión vigente.



Posean unidad con 10 o más años de antigüedad.



Cumplan los demás criterios y requisitos técnicos, administrativos y crediticios señalados por la Secretaría en las Reglas de Operación y los intermediarios financieros participantes.

¿Qué documentos se requieren y en donde presentarlos?

Para comenzar el registro deberás de tener listos los documentos en formato pdf y para imágenes. ESPECIAL

Las personas interesadas deberán cargar en la plataforma oficial la documentación en formato digital y, en su caso, exhibir los originales cuando se requiera para cotejo:

Requisitos generales para personas físicas (titulares o poseedoras de concesión):

Identificación oficial vigente, con fotografía y firma.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente, coincidente con los datos del solicitante.

Comprobante de domicilio.

Título de concesión vigente y, en caso de que este no se encuentre a nombre de la persona solicitante, documento que acredite la posesión legal o transferencia, como la cesión de derechos.

Solicitud de inscripción, debidamente llenada.

Carta compromiso, debidamente firmada y rubricada por la persona concesiona.

Aviso de privacidad, leído y aceptado por la persona concesionaria solicitante.

Los documentos señalados en los numerales 6 (Solicitud de inscripción), 7 (Carta compromiso) y 8 (Aviso de privacidad) estarán disponibles para su descarga directa en la plataforma digital del Programa.

Estos documentos deben ser llenados por la persona interesada o un representante legal y subidos en formato PDF a la misma plataforma como parte de su expediente.

Requisitos para representantes legales de personas jurídicas colectivas:

Identificación oficial vigente, con fotografía y firma.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente, coincidente con los datos del solicitante.

Comprobante de domicilio fiscal de la persona jurídica colectiva. Solicitud de inscripción, debidamente llenada.

Carta compromiso, debidamente firmada y rubricada por la persona representante legal.

Aviso de privacidad, leído y aceptado por la persona representante legal.

Acta constitutiva de la persona jurídica colectiva debidamente protocolizada ante fedatario público.

Poder notarial vigente que acredite al representante legal con facultades para actos de administración.

Título de concesión vigente de la persona jurídica colectiva que representa, y, en su caso de que este no se encuentre a nombre de la persona solicitante, documento que acredite la posesión legal o transferencia, como la cesión de derechos.

Constancia de Situación Fiscal de la persona jurídica colectiva.

Protocolización de la última acta de asamblea, en caso de reformas o cambios recientes.

Opinión de cumplimiento fiscal positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente a la fecha de trámite.

¿Qué documentos requiere el vehículo?

Podrán participar concesionarias y concesionarios de los 125 municipios del Estado de México que cumplan los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las Reglas de Operación del Programa. ESPECIAL

Factura a nombre del concesionario o endosada con documentación que acredite legalmente la transmisión; en caso de robo o extravío, documento expedido por la autoridad competente.



Tarjeta de circulación vigente o documento que acredite su reposición.



Comprobantes fiscales vigentes (tenencia, refrendo 2025 u otros aplicables).



Fotografías de la unidad (frontal, trasera, laterales, placas y NIV).



Póliza de seguro vigente con cobertura a pasajeros.



Constancia de no reporte de robo vehicular.

Guía para acceder a los bonos

El registro será vía electrónica en la plataforma oficial del Programa. La fecha limite para darse de alta en el programa será el día 4 de Diciembre.

Tutorial para personas físicas:

https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/static/video/persona_fisica.mp4

Tutorial para personas Morales:

https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/static/video/persona_moral.mp4

