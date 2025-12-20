Zacatecas está bajo fuego, luego del ataque de un grupo del crimen organizado a cuerpos policiacos del estado. La situación de seguridad es delicada, porque los autores del atentado amenazan con más. Estos son todos los detalles:

Las alertas se han encendido en las corporaciones estatales de Zacatecas, luego de que este viernes, en un camino de terracería del municipio de Luis Moya se registró la explosión de un artefacto que detonó justo cuando transitaba una patrulla de la Policía Estatal , cuyo ataque se lo adjudicó un grupo armado presuntamente ligado al Cártel Nueva Generación (CNG).

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, en un primer momento confirmó que se había tratado de "una explosión en las cercanías de la cabecera municipal de Luis Moya"; pero jamás precisó que se trataba de un ataque a una patrulla ni de un atentado, solo dijo que ya se atendía la explosión y que las autoridades responsables se encontraban en el lugar "para determinar el origen".

En un video que circula a través de las redes sociales, se ve a una treintena de hombres armados y encapuchados que anuncian que han iniciado "bombazos" contra la Policía Estatal, presuntamente por apoyar al grupo delictivo antagónico .

El grupo armado también se adjudicó la explosión ocurrida el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, al afirmar que: "No fue ninguna prueba que estaban haciendo los (policías) estatales, les explotó, porque todo estaba calculado para que la decomisaran (explosivos) en Luis moya y la estallara en Zacatecas o en el camino", dijeron.

Ese día, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad emitió un comunicado para aclarar que el estruendo se debió a que las Fuerzas Especiales realizaban "una capacitación y proceso de destrucción de explosivos, durante el cual se registran algunas detonaciones".

Ayer, después del mensaje de Reyes Mugüerza, a través de las redes sociales se hizo circular un primer video del grupo armado del CNG adjudicándose el ataque que ellos denominaron "bombazo" a la Policía Estatal y es cuando advierten que seguirán los ataques específicamente a las policías estatales y precisan que no irán contra el Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional .

Más tarde circuló un nuevo clip de video, presuntamente grabado por los propios agresores, donde se alcanza a ver que por un camino de terracería transitaba una patrulla y cuando se aproxima a un punto estalla un artefacto explosivo.

En las versiones preliminares que dieron algunas fuentes policiales se mencionó que los policías acudían a verificar un falso reporte que alertaba el hallazgo de un cuerpo en ese camino de terracería, pero, todo indica que fue como señuelo por parte del crimen organizado.

Postura oficial

Ante los videos difundidos, finalmente, por la noche de ayer, las autoridades de seguridad de Zacatecas emitieron un comunicado y reconocieron que una patrulla de la Policía Estatal fue atacada con un "estallido" en el municipio de Luis Moya.

De acuerdo con un comunicado que publicó la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se precisa que los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal acudían a atender un reporte en las inmediaciones del panteón municipal y cuando arribaban al lugar, "se suscitó el estallido que provocó afectaciones materiales a la unidad oficial" y que el personal policial "resultó ileso".

Se especifica que, "de acuerdo con la información preliminar, existen indicios para creer que esta agresión podría tratarse de una represalia por un hecho ocurrido hace un par de días, cuando Policías Estatales fueron agredidos, así mismo buscan obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona".

Esto es en referencia a que el pasado miércoles se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y las fuerzas de seguridad que realizaban un operativo en el municipio de Villa García -zona colindante con Jalisco-, el cual dejó un saldo de siete agresores abatidos.

En el comunicado también se informó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones en que se suscitó el hecho.

