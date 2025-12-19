El Área Metropolitana de Guadalajara tiene un pronóstico de días frescos, siendo el sábado aquel donde se sentirá más frío . Estos son los datos del pronóstico:

Meteored prevé para Guadalajara este sábado principalmente cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 20 km/h por la tarde.

Clima en Guadalajara para el fin de semana

Viernes 19 27 – 6 °C Sábado 20 27 – 5 °C Domingo 21 28 – 6 °C

El día que se prevé con una temperatura más baja en Guadalajara es el sábado 20 de diciembre, que registrará hasta 5 °C . El domingo será de 6 °C.

Pronóstico nacional del sábado 20 al lunes 22 de diciembre de 2025

El sábado, el sistema frontal (núm. 22) adquirirá características de cálido sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El domingo, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

No te pierdas: Esta es la cifra de afiliados que Morena presume tener

El lunes, se mantendrá el canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Oaxaca.

Para el día domingo se observa la cercanía de un nuevo frente frío sobre el noreste del país .

Durante el período de pronóstico, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde.

Mientras una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA