Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra estaciones de servicio del país por despachar combustible en cantidades menores a las pagadas, como resultado del Operativo Extraordinario de Verificación.

La dependencia detalló que, en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se inspeccionaron 230 gasolineras, lo que derivó en la aplicación de sanciones y la presentación de denuncias por diversas violaciones a la normatividad vigente.

En un comunicado, informó que fueron inmovilizados 780 instrumentos de medición y que la ASEA ordenó la clausura temporal de 161 estaciones de servicio debido a distintos incumplimientos en materia ambiental.

Precisó que, aunque el operativo extraordinario concluyó el 16 de diciembre, continúan las acciones de verificación ordinaria a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

En este sentido, advirtió que ante la detección de cualquier irregularidad se impondrán las sanciones correspondientes o se presentarán las denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, exhortó a los consumidores a reportar cualquier anomalía que identifiquen.

La Profeco destacó que este operativo se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, mediante la cual se ha logrado una reducción de hasta 4% desde febrero pasado, cuando el gobierno federal y los empresarios gasolineros acordaron que el precio del litro de gasolina regular no superara los 24 pesos.

SV