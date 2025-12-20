ONG contabiliza a 336 policías asesinados en México en 2025

La organización civil Causa en Común señaló que, en lo que va del 2025, han sido asesinados 336 policías en México. Esto implicaría un aumento del 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

"En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día, y 8 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2024", señaló la ONG en el comunicado en el que presentó su estudio 'Policías asesinados 2025'.

Los estados con más casos de agentes asesinados durante este año son Sinaloa, con 46; Guerrero, con 37; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 33, y Veracruz, con 24.

Asimismo, la ONG señaló que en el periodo que va del 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, al 18 de diciembre pasado, se han contabilizado al menos 430 policías asesinados.

Durante el Gobierno del anterior presidente Andrés Manuel López Obrad (2018-2024), Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2 mil 456 policías.

