Este sábado20 de diciembre se espera clima fresco en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y será así lo que resta de la semana. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara soleado la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 17 °C y por la tarde en torno a los 25 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 19 °C . Vientos del Noreste a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.

Clima en Guadalajara para el resto de la semana

Sábado 26 – 6 °C Domingo 27 – 6 °C Lunes 26 – 7 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara hoy es de temperaturas frías, de hasta 6 °C como mínima, pero reputarán ligeramente a partir del lunes .

Clima nacional para hoy

El frente núm. 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país.

Por otra parte, una vaguada en altura y un canal de baja presión mantendrán lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste); asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, velocidades que disminuirán en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste mexicano y propiciará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, así como el incremento de las temperaturas máximas en esas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

