¿Qué le pasó al "Súper peso" en el cierre semanal?

El “Súper peso" tuvo un descalabro en su cotización frente al dólar por una decisión de la política monetaria de Banxico 

Por: SUN .

Muchos analistas financieros hablaban en días recientes sobre el regreso del "Súper peso", pero la cotización al cierre de la presente semana entre el peso y el dólar estadounidense poncho el impulso de la moneda local:

La moneda mexicana cierra la semana perdiendo terreno frente al billete verde, tras la decisión de política monetaria por parte del Banco de México (Banxico) que redujo las tasas de interés, y del banco central de Japón que las aumentó.

Mientras que el Índice Dólar presenta este día un avance de 0.27% ante las distintas unidades monetarias a nivel mundial.

Este 19 de diciembre, el tipo de cambio abre en 18.02 pesos por dólar, registrando una depreciación de 0.16%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Las principales divisas se deprecian frente al dólar, liderado por el retroceso del yen japonés con -1.11%, el dólar neocelandés -0.55% y la corona sueca -0.36 por ciento.

El Banco de Japón anunció un aumento en su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto hasta 0.75%, siendo el nivel más alto en los últimos 30 años, con la posibilidad de más subidas en los próximos meses.

Mientras que en México, el banco central recortó el jueves la tasa de interés en 25 puntos base, con lo cual termina el año en 7%, nivel que no se veía desde mayo de 2022.

Para este viernes, Banxico estableció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio en 19.97 pesos mexicanos.

Así se valúa el dólar en los principales bancos de México, de acuerdo con el portal financiero:

BBVA México: 18.28 pesos por dólar
Banorte: 18.30 pesos por dólar
Banamex: 18.47 pesos por dólar
Banco Azteca: 19.05 pesos por dólar.

