CURP biométrica 2026: ¿En qué trámites será obligatoria?

El año 2026 se aproxima rápidamente y, con él, una de las principales inquietudes entre la ciudadanía mexicana: la implementación de la CURP biométrica y las implicaciones que tendrá en los trámites de uso cotidiano.

Este nuevo documento, promovido por la Secretaría de Gobernación mediante el Registro Nacional de Población (RENAPO), tiene como objetivo reforzar los mecanismos de identificación oficial a través de datos biométricos, además de disminuir los riesgos asociados a la suplantación de identidad.

La expedición de la CURP biométrica inició en octubre de 2025 y se lleva a cabo en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO y unidades móviles desplegadas en distintas entidades del país. El procedimiento es presencial, sin costo y se realiza una sola vez.

Para obtenerla, es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento certificada

CURP tradicional validada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la asistencia de la madre, el padre o el tutor legal es obligatoria.

¿Qué es la CURP biométrica y cómo funciona?

La CURP biométrica representa una actualización del registro poblacional tradicional. Aunque conserva los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada persona, incorpora elementos de validación física que fortalecen su autenticidad. Entre ellos se encuentran la fotografía digital del titular, las huellas dactilares de ambas manos y el escaneo del iris.

Según información de autoridades federales, la integración de estos datos permitirá agilizar trámites en plataformas digitales y elevar los niveles de seguridad en los procesos administrativos. La base de datos biométrica estará bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, mientras que su uso digital se vinculará con la plataforma Llave MX, creada para concentrar y simplificar los trámites gubernamentales en línea.

Trámites donde será obligatoria a partir de 2026

Durante su fase inicial, la CURP biométrica tendrá carácter voluntario; sin embargo, las autoridades han confirmado que a partir de febrero de 2026 reemplazará de forma definitiva a la CURP tradicional. A partir de esa fecha, tanto dependencias públicas como entidades privadas deberán aceptarla como identificación válida cuando el ciudadano la presente.

Entre los trámites en los que será indispensable se encuentran el acceso a servicios de salud —incluidos hospitales, clínicas y expedientes médicos—, así como el registro y cobro de programas sociales, pensiones y becas. También será requerida para la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones, además de procesos educativos como inscripciones escolares y trámites ante autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, la CURP biométrica será un elemento central para la verificación de identidad en entornos digitales y para la emisión de documentos oficiales como pasaportes, licencias y actas. Tendrá también un papel relevante en procedimientos migratorios relacionados con residencia y naturalización.

En el caso de menores de edad, el trámite podrá realizarse desde edades tempranas, siempre que los padres o tutores ya cuenten con su CURP biométrica. Con esta transición, el gobierno federal busca consolidar un sistema de identidad más seguro, eficiente y acorde con las demandas tecnológicas actuales.

SV