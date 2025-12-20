La estructura del Cártel Nueva Generación (CNG) recibió un golpe luego de la captura de uno de sus colaboradores. Pero ¿Quién es y cómo ha sido su carrera criminal?

Identificado como uno de los principales operadores y gente de confianza de Juan Carlos Valencia, hijastro del capo Nemesio Oseguera Cervantes , "El Mencho", Armando Gómez Núñez conocido como "Delta 1", fue detenido por tercera ocasión en Jalisco .

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional (GN), le ejecutó orden de aprehensión al michoacano que desde mayo llevaba en libertad condicional el proceso penal que se le inició por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de que una jueza le concedió el beneficio y le impusiera la obligación de firmar cada 15 días en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

Los elementos federales lo recapturaron el jueves pasado en el municipio de Zapopan y lo regresaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, para ser presentado ante un juez, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Un historial criminal

En junio de 2020, elementos federales detuvieron por primera ocasión al llamado "Delta 1", durante un cateo en la colonia Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara, pero recuperó su libertad.

Cuatro años después, en octubre de 2024, la GN y la FGR lo volvieron a capturar, en esta ocasión, en la colonia Residencial Lagos del Country, en Zapopan.

Según lo reportado por la FGR, se le aseguró un arma larga abastecida con 10 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina y 3 cargadores con 49 cartuchos.

Por lo anterior, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, lo vinculó a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, quedando preso en el penal de El Altiplano, de donde salió en libertad provisional.

Según investigaciones ministeriales, Gómez Núñez es jefe de la célula delictiva “Los Deltas”, al servicio del Cártel Nueva Generación , y relacionada con asesinatos, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a EU.

Es identificado como pareja sentimental de la hermana de la alcaldesa emecista de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, y como encargado de la expansión del CNG en Michoacán.

