A seis meses y seis días de la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el conflicto entra en su etapa más crítica, luego de que el arbitraje se muestre como la mejor o última alternativa para resolver la huelga. En esta nota te contamos qué es lo que pretende y de cuánto es el aumento salarial propuesto.

Tras medio año de operaciones detenidas, la institución asegura haber agotado sus recursos financieros y opta por llevar el caso ante la autoridad laboral mediante un proceso obligatorio, con el objetivo de destrabar las negociaciones y reabrir más de 300 sucursales en todo el país.

¿Cuánto aumento propone el Nacional Monte de Piedad?

La administración del Monte de Piedad sostiene que su propuesta actual es el límite de lo viable sin poner en riesgo su operación. Incluye un incremento salarial del 5.3% y la reactivación parcial del proceso de boletinaciones al 50.5%, lo que equivale a 148 plazas de las 293 en disputa.

Con esta oferta, el patronato busca cerrar la negociación directa y llevarlo a instancias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que emita un fallo vinculante. La institución subraya que no pretende modificar el contrato colectivo ni reducir prestaciones, sino resolver diferencias relacionadas con ascensos, escalafón y asignación de vacantes.

El arbitraje ha sido la salida tras meses sin acuerdos en el Monte de Piedad

El recurso al arbitraje refleja el desgaste de las negociaciones. Según la institución, se han presentado seis propuestas formales y tres intentos de conciliación sin éxito.

Por su parte, el sindicato liderado por Arturo Zayún rechaza esta vía y pide una mesa pública con participación directa del patronato, al considerar que el arbitraje no resuelve el fondo del problema.

Huelga afecta directamente a clientes del Nacional Monte de Piedad

La huelga ya tiene efectos directos en miles de usuarios que no han podido recuperar sus artículos empeñados. A esto se suma la situación de los trabajadores, quienes enfrentan meses sin ingresos regulares y creciente incertidumbre en distintas sucursales del país.

La propia institución reconoce que el cierre prolongado genera costos significativos para clientes, empleados y sus familias, lo que incrementa la urgencia de encontrar una salida legal.

En paralelo, un juez federal otorgó un amparo que declaró inexistente la huelga por presuntas irregularidades en la consulta sindical, aunque el sindicato ha impugnado esta resolución.

El arbitraje obligatorio podría acelerar la reapertura del Monte de Piedad en las próximas semanas o prolongar su cierre durante abril.

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AO

