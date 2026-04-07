El peso mexicano abre este martes 7 de abril de Pascua con frágil estabilidad frente al dólar tras el largo descanso de Semana Santa y, a pesar de los ataques bélicos que Estados Unidos e Israel mantienen hacia Irán desde hace un mes. A las primeras horas de este día, el peso se sitúa en los mercados internacionales en 17.75 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.01% con respecto al cierre de anoche, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg. Hasta ahora, el llamado “superpeso” va a la baja.

Aunque el peso mostró un valor relativamente estable en Semana Santa, este apunta a una menor cotización considerando que el pasado 5 de abril, cerró en 17.90. Según el portal antes mencionado, la variación de la moneda nacional en cincuenta y dos semanas ha ido de los 17.09 a los 21.08.

Por su parte, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.7932 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este martes 7, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una gran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la sexta divisa peor posicionada; le anteceden el dólar guyanés y el quetzal. En ganancias, encabezan la libra esterlina y el euro.

A pesar de estar mal posicionado, recuerda que el valor de la moneda mexicana está intrínsecamente relacionado al actual panorama internacional —luego de las últimas amenazas de Trump al gobierno iraní acerca de desatar el “infierno” y, el rechazó de Irán al ultimátum del estadounidense—.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este martes 7 de abril de 2026

Banco Compra Venta Banco Azteca 16.35 18.39 BBVA Bancomer 16.91 18.04 Banorte 16.55 18.15 Banamex 17.24 18.25

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Tomando en cuenta todo lo anterior, esta mañana la mejor opción para vender dólares es en BBVA Bancomer; por su parte, la compra está favorecida por Banamex.

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; siempre revisa antes de adquirir la divisa.

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AO