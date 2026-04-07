A 13 días del incidente que dejó atrapados a cuatro mineros de la mina de El Rosario, en Cacalotán, Sinaloa, más de 300 rescatistas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, Protección Civil y brigadas especializadas de otros estados, continúan trabajando para liberar a los tres de los trabajadores que aun continúan atrapados.

Entre ellos se encuentran los 40 elementos USAR enviados desde Jalisco, quienes forman parte del contingente especializado desplegado en Sinaloa para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.

De hecho, este martes los rescatistas realizaron una nueva intervención operativa al interior de la mina, donde seis elementos especializados y un binomio canino llevaron a cabo labores de inspección, bajo estrictos protocolos de seguridad.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) explicó que los binomios caninos desempeñan un papel clave en este tipo de operaciones, ya que su entrenamiento especializado permite ampliar el alcance de búsqueda en espacios confinados y zonas de difícil acceso, fortaleciendo las estrategias de localización.

Las acciones de búsqueda continúan de manera coordinada entre los cuerpos de emergencia participantes, afirmó la UEPCBJ.

Indicó, las acciones continúan en fase de recuperación, en condiciones de alto riesgo derivadas de la inestabilidad estructural, la acumulación de agua y la presencia de atmósferas peligrosas al interior de la mina.

"En este contexto, el equipo USAR Jalisco ha mantenido una participación activa en la coordinación operativa, asesoría técnica y ejecución de ingresos controlados para inspección y evaluación de riesgos", refirió la UEPCBJ.

El lunes se informó que se había logrado la activación de sistemas de bombeo en la parte baja de la mina, confirmando la disminución del nivel de agua, lo que representa un avance clave para acceder a zonas críticas. Asimismo, personal de Jalisco participó en maniobras de ingreso en apoyo a células de buzos especializados, fortaleciendo las acciones de exploración en áreas no accesibles por medios convencionales.

El equipo ha realizado al menos nueve ingresos a la mina, acumulando más de 180 horas de trabajo en su interior, "en una operación que exige precisión técnica, disciplina operativa y estrictos protocolos de seguridad. Estas acciones se desarrollan con el objetivo de avanzar en la localización y recuperación de las personas que permanecen atrapadas", señaló la coordinación estatal.

"El Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de solidaridad y coordinación interinstitucional, aportando personal altamente capacitado para atender emergencias de gran magnitud, siempre con prioridad en la vida y la seguridad de todas las personas involucradas", finalizó la UEPCBJ.

MF