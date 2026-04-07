INAPAM confirma requisitos para tramitar la credencial en abril 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento oficial impulsado por el Gobierno de México que ofrece beneficios exclusivos diseñados para mejorar la calidad de vida y cuidar las finanzas personales de los adultos mayores.Esto como parte de los objetivos del INAPAM, cuya función es crear y regular medidas federales para garantizar el bienestar integral de las personas de la tercera edad.Cualquier persona mayor de 60 años puede solicitar la tarjeta y le será entregada, ya que este beneficio es universal. Con esto en mente, la llegada del mes de abril se convierte en una nueva oportunidad para tramitarla y comenzar a gozar de todas las ventajas que ofrece.La tarjeta del INAPAM es una identificación para adultos mayores que, además de recopilar su información personal, permite que los beneficiarios tengan acceso a descuentos, rebajas y promociones en diferentes establecimientos a lo largo de la República.Esto con el fin de asegurar que las personas mayores obtengan más fácilmente productos y servicios vitales y necesarios para llevar una buena calidad de vida.Para ello, el INAPAM pacta convenios con negocios clave que satisfacen necesidades primordiales, los cuales aceptan ofrecer tarifas preferenciales a quienes presenten su tarjeta.Además, las personas con la credencial también pueden ingresar a programas integrales, talleres, conferencias y más iniciativas impulsadas por el instituto, las cuales buscan fomentar su autonomía y permitirles desarrollar nuevas habilidades y conocimientos.En abril, el organismo público mantiene los mismos requerimientos para obtener la tarjeta, siendo el principal contar con 60 años de edad cumplidos y presentar los siguientes documentos en original y copia:Solicitar la credencial INAPAM es un proceso rápido, sencillo y gratuito que debe hacerse de manera presencial en cualquiera de los módulos INAPAM o del Bienestar.Puedes localizar el más cercano a tu domicilio de la siguiente manera:El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. No se requiere hacer cita y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día.Una vez que se obtiene la tarjeta, los beneficiarios pueden acceder a una amplia gama de descuentos y apoyos en distintos rubros, lo que permite reducir gastos cotidianos y mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos. Entre los principales beneficios se encuentran:Contar con la credencial INAPAM no solo representa un apoyo económico para los adultos mayores, sino también una herramienta que fomenta su bienestar, inclusión y acceso a mejores oportunidades en su vida diaria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP