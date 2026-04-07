INAPAM confirma requisitos para tramitar la credencial en abril 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento oficial impulsado por el Gobierno de México que o frece beneficios exclusivos diseñados para mejorar la calidad de vida y cuidar las finanzas personales de los adultos mayores.

Esto como parte de los objetivos del INAPAM, cuya función es crear y regular medidas federales para garantizar el bienestar integral de las personas de la tercera edad.

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Cualquier persona mayor de 60 años puede solicitar la tarjeta y le será entregada, ya que este beneficio es universal. Con esto en mente, la llegada del mes de abril se convierte en una nueva oportunidad para tramitarla y comenzar a gozar de todas las ventajas que ofrece .

¿Cómo funciona la credencial INAPAM?

La tarjeta del INAPAM es una identificación para adultos mayores que, además de recopilar su información personal, permite que los beneficiarios tengan acceso a descuentos, rebajas y promociones en diferentes establecimientos a lo largo de la República.

Esto con el fin de asegurar que las personas mayores obtengan más fácilmente productos y servicios vitales y necesarios para llevar una buena calidad de vida.

Para ello, el INAPAM pacta convenios con negocios clave que satisfacen necesidades primordiales, los cuales aceptan ofrecer tarifas preferenciales a quienes presenten su tarjeta.

Además, las personas con la credencial también pueden ingresar a programas integrales, talleres, conferencias y más iniciativas impulsadas por el instituto, las cuales buscan fomentar su autonomía y permitirles desarrollar nuevas habilidades y conocimientos.

¿Cuáles son los requisitos actualizados para tramitar la credencial INAPAM?

En abril, el organismo público mantiene los mismos requerimientos para obtener la tarjeta, siendo el principal contar con 60 años de edad cumplidos y presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente: Puede ser credencial de elector (INE), pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.

Puede ser credencial de elector (INE), pasaporte, cartilla militar o cédula profesional. Acta de nacimiento: Debe ser legible y estar en buen estado para comprobar la edad.

Debe ser legible y estar en buen estado para comprobar la edad. CURP: De preferencia la impresión más reciente con código QR.

De preferencia la impresión más reciente con código QR. Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

No mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial). Fotografías: Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, sin lentes, a color o blanco y negro, en papel mate.

Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, sin lentes, a color o blanco y negro, en papel mate. Teléfono de contacto: Un número para casos de emergencia.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM?

Solicitar la credencial INAPAM es un proceso rápido, sencillo y gratuito que debe hacerse de manera presencial en cualquiera de los módulos INAPAM o del Bienestar.

Puedes localizar el más cercano a tu domicilio de la siguiente manera:

Ingresa al sitio web oficial de INAPAM: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional Localiza la herramienta de búsqueda de módulos en la página principal y proporciona tu código postal o localidad. Consulta la lista de módulos disponibles cercanos y acude a solicitar tu tarjeta.

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. No se requiere hacer cita y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día.

Beneficios de la credencial INAPAM para adultos mayores

Una vez que se obtiene la tarjeta, los beneficiarios pueden acceder a una amplia gama de descuentos y apoyos en distintos rubros, lo que permite reducir gastos cotidianos y mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos. Entre los principales beneficios se encuentran:

Salud: Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones especiales en laboratorios clínicos, ópticas y diversos servicios médicos.

Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones especiales en laboratorios clínicos, ópticas y diversos servicios médicos. Transporte: Tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero en la Ciudad de México.

Tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero en la Ciudad de México. Alimentación: Rebajas y promociones en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados.

Rebajas y promociones en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados. Servicios y predial: Descuentos en el pago de servicios como agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios del país.

Descuentos en el pago de servicios como agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios del país. Educación y cultura: Entradas gratuitas o con precios reducidos en museos, teatros, exposiciones y diversos eventos culturales.

Entradas gratuitas o con precios reducidos en museos, teatros, exposiciones y diversos eventos culturales. Vestido y hogar: Beneficios y descuentos en tiendas de ropa, artículos para el hogar y productos de limpieza.

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Contar con la credencial INAPAM no solo representa un apoyo económico para los adultos mayores, sino también una herramienta que fomenta su bienestar, inclusión y acceso a mejores oportunidades en su vida diaria.

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