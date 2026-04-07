El operativo del Gobierno de México para contener hidrocarburos en las costas del Golfo reavivó la atención sobre una debilidad estructural del sector: la falta de mantenimiento, responsable de cerca de la mitad de los grandes incidentes petroleros, incluidos los derrames, frente a procesos de limpieza cuya duración suele ser prolongada e incierta.

Desde enero de 2026, el Gobierno detectó derrames por emanaciones naturales en la Sonda de Campeche, que empeoraron en marzo y mantienen desplegado un amplio operativo para contener y limpiar hidrocarburos. Aunque las tareas visibles avanzan, la recuperación ambiental sigue siendo incierta.

Falta de mantenimiento, principal causa de derrames

Expertos de Fracttal, empresa especializada en mantenimiento predictivo, señalan que la falta de supervisión preventiva favorece la corrosión, microfisuras y puntos de tensión en oleoductos y equipos, lo que deriva en fugas.

Su vicepresidente de ventas para Latinoamérica, Tomás Allen, afirmó que al menos 50% de los grandes problemas del sector, como derrames, provienen de fallas de mantenimiento.

Añadió que los paros no previstos pueden costar hasta 500 mil dólares por hora y hasta cinco millones de dólares si representan apenas el 1% del tiempo de actividad.

Rezago en mantenimiento de Pemex

Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) muestran que en 2023 solo se cumplió con el 57.1% de las acciones de mantenimiento previstas para sus refinerías, debido a insuficiencia presupuestaria.

Según Causa Natura, la petrolera acumuló 270 derrames y fugas de alto y moderado impacto entre diciembre de 2018 y julio de 2024, la mayoría vinculados a la falta de mantenimiento.

Emergencia ambiental en el Golfo de México

Este diagnóstico coincide con la emergencia atendida en el Golfo, por la cual se estableció un observatorio permanente en la región.

De acuerdo con la versión oficial presentada el 26 de marzo, la contaminación provino de tres fuentes: un vertimiento ilegal de un buque cerca de Coatzacoalcos, emanaciones naturales a cinco millas de ese puerto y chapopoteras en la zona de Cantarell, a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche.

Chapopoteras, principal fuente contaminante

Las autoridades indicaron que esta última fuente fue la que más contaminantes aportó y que en el último mes registró un mayor flujo. Por ello, se colocaron barreras marinas y se desplegaron drones submarinos y buzos para descartar fallas estructurales en plataformas de la región.

Operativo de contención y limpieza

El Gobierno mexicano reportó más de tres mil agentes desplegados, con aeronaves, buques, embarcaciones, drones y más de 2,000 metros de barreras.

Además, informó la recolección de casi 900 toneladas de hidrocarburo y la limpieza de 223 kilómetros de playa, con vigilancia a lo largo de 600 kilómetros de costa en Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.

Impacto ambiental a largo plazo

Sin embargo, retirar el chapopote no cierra el episodio. Allen advierte que, tras el control del derrame, sigue la limpieza visible y posteriormente la remediación, la cual puede tardar hasta dos años en zonas complejas como manglares. Los monitoreos, en tanto, pueden prolongarse hasta diez años.

Esto significa que contener un derrame puede tomar semanas, pero reparar sus efectos llevará años, reforzando la idea de que prevenir es menos costoso que limpiar.

Tecnología e inteligencia artificial como solución

“La solución está en el mantenimiento predictivo”, sostuvo el experto, quien explicó que existen tecnologías basadas en sensores, internet de las cosas e inteligencia de datos que pueden reducir significativamente los tiempos de inactividad y los riesgos ambientales, frente a esquemas reactivos que actúan cuando la falla ya ocurrió.

Finalmente, destacó que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para transformar el mantenimiento en la industria.

EE