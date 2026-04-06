Nacional Monte de Piedad llega al límite para acabar con huelga de trabajadores

Tras meses de huelga y declaraciones cruzadas entre las partes, reportan que las operaciones del Nacional Monte de Piedad llegan al límite de su capacidad de flexibilidad financiera y operativa, que ha alcanzado el límite. El conflicto laboral ha mantenido en pausa durante meses a la empresa.

De acuerdo con información compartida a El Economista, la última oferta que Nacional Monte de Piedad hizo a sus empleados representa el máximo esfuerzo para garantizar la viabilidad de la institución sin que eso vulnere los derechos de los trabajadores. En ese sentido, Aldo Torres Villa, vocero y director de Relaciones Institucionales, la calificó de la propuesta más generosa posible en el contexto que atraviesa la empresa.

La estrategia del Nacional Monte de Piedad sería trasladar la resolución al terreno de la autoridad laboral mediante un arbitraje de forzoso cumplimiento. Dicha medida buscaría romper el ciclo de rechazos que, según la administración, han sido sistemáticos, a las propuestas de conciliación presentadas a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

¿Qué propone la última propuesta de administración?

Entre los acuerdos que propone esta estrategia se encuentra un incremento salarial del 5.3%, proyectado para el proceso de revisión de octubre de 2025 (sic). Asimismo, ofrece reponer el proceso de boletinaciones al 50.5%, lo que se traduce en la asignación de 148 plazas de un universo de 293 en disputa.

Para la administración de la institución, esta propuesta se encuentra dentro del umbral de lo que el negocio puede soportar y a su vez seguir cumpliendo con su misión social sin caer en una crisis de insolvencia a largo plazo.

Además de ello, la administración del Monte de Piedad recordó que un juez federal ya emitió un amparo que declara la huelga como inexistente. A pesar de este fallo, el conflicto se ha prolongado debido a recursos a revisión interpuestos por el sindicato.

Ante la negativa del sindicato de aceptar las vías tradicionales, la administración del Nacional Monte de Piedad buscaría la intervención de autoridades laborales. En ese sentido, la institución se declaró lista para acatar lo que la autoridad determine y dar por finalizado el conflicto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

